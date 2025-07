Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội Đảng bộ điểm cấp phường ở thành phố Hải Phòng

Ngày 23/7, Đảng bộ phường Hải An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển." Đây là Đại hội Đảng bộ điểm cấp phường ở thành phố Hải Phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự, chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đại diện sở, ngành, đơn vị cùng 198 đại biểu đại diện cho 5.505 đảng viên của Đảng bộ phường Hải An.

Phường Hải An được thành lập theo Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 phường cũ thuộc quận Hải An gồm: Cát Bi, Đằng Lâm, Thành Tô, Tràng Cát, Đằng Hải, một phần phường Nam Hải và một phần phường Đông Hải 2, với tổng diện tích đất tự nhiên là 39,99km2, có 55 tổ dân phố, dân số 102.648 người, 105 tổ chức đảng và 5.505 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Hải An Nguyễn Thị Thu trình bày Báo cáo Chính trị, trong đó nêu rõ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết thúc nhiệm kỳ, 21/21 chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, trong đó, có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Nổi bật, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai bài bản, sáng tạo, đồng bộ, toàn diện, chú trọng vào hiệu quả thực chất. Phường hoàn thành sớm và vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng cao (30,8%/năm), quy mô kinh tế tăng gấp 3,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thu ngân sách hoàn thành và vượt chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân 15,9%/năm; đã vươn lên trở thành địa phương đứng tốp đầu về thu ngân sách của thành phố...

Từ những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Đảng bộ phường Hải An xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó Đảng bộ phường hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; có bộ máy hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; kinh tế dịch vụ phát triển, đặc biệt dịch vụ logistics cảng hàng không, dịch vụ hậu cần sau cảng. Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, đô thị hướng biển xanh, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh Đại hội đại biểu phường Hải An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đồng thời, phường quyết tâm đi đầu trong chuyển đổi số góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng.

Ban Chấp hành xây dựng 2 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 15 chỉ tiêu cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Đảng bộ phường đối với Đại hội. Đặc biệt, Báo cáo chính trị trình Đại hội thể hiện rõ tư duy đổi mới, tinh thần cầu thị, ý chí phấn đấu, khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị rất cao.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ phường sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, mở ra thời kỳ mới-đoàn kết, thống nhất, đổi mới và phát triển.

Những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú lưu ý bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Hải An cần định hình và thực hiện mục tiêu phát triển của phường trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Việc mở rộng không gian đô thị hướng biển, xanh, văn minh, bền vững và chuyển đổi mô hình phát triển của thành phố, nhất là việc các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị sẽ mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để phường có sự phát triển nhanh, bền vững. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ-thương mại logistics gắn với đô thị văn minh, hiện đại... để Hải An thực sự là phường đi đầu trong phát triển đô thị ven biển. Khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trở thành “một động lực quan trọng nhất” theo đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải An nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Hải An tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, xây dựng địa bàn phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, địa bàn không có ma túy. Địa phương phát triển khoa học, công nghệ, tăng cường đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Đại hội, ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy khóa mới khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, có đầu việc rõ ràng, phân công cụ thể, lộ trình thực hiện khả thi; tổ chức bộ máy phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động vì nhân dân.

Đồng thời, rà soát lại quy hoạch phát triển không gian phường theo hướng tích hợp vào quy hoạch thành phố; chủ động tranh thủ nguồn lực từ thành phố, các chương trình quốc gia và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố, thăm, tặng quà gia đình chính sách./.

