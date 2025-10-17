Tổ chức Triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam" năm 2025

Ngày 10/10/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 3597/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm ảnh "Sắc Màu các dân tộc Việt Nam."

Hoạt động này thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đa dạng của dân tộc Việt Nam. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức quyết định tổ chức triển lãm ý nghĩa này.

Triển lãm "Sắc Màu các dân tộc Việt Nam" đặt ra các mục tiêu cốt lõi, bao gồm việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, triển lãm cũng chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho mọi người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người, tạo cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Hoàn thiện Bộ ảnh Quốc gia: Xây dựng một bộ ảnh đẹp, tiêu biểu, đặc sắc về 54 dân tộc Việt Nam, phục vụ hiệu quả công tác giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong các dịp lễ hội, sự kiện lớn, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Tạo điều kiện để công chúng trong nước và bạn bè quốc tế được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời tìm hiểu sâu sắc về văn hóa, đời sống và con người của các dân tộc Việt Nam, từ đó tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết và hợp tác.

Triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh có chất lượng cao về nội dung và hình thức nghệ thuật, giới thiệu sinh động những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo trong đời sống, tập quán sinh hoạt, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, lễ hội... của 54 dân tộc Việt Nam.

Triển lãm dự kiến trưng bày khoảng 250 tác phẩm, bao gồm 200 tác phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển chọn, 50 tác phẩm về các dân tộc tại tỉnh Khánh Hòa do tỉnh Khánh Hòa lựa chọn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc tổ chức triển lãm phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần phát huy tốt giá trị của bộ ảnh, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về văn hóa các dân tộc Việt Nam đến đông đảo quần chúng nhân dân, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa.

Triển lãm ảnh "Sắc Màu các dân tộc Việt Nam" là một sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện cam kết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc gìn giữ, phát huy và quảng bá di sản văn hóa phong phú của đất nước. Để tiếp nối và phát huy giá trị tuyên truyền, quảng bá, sau khi kết thúc thời gian trưng bày, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ bàn giao bộ ảnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển lãm tại địa phương và các tỉnh lân cận, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa vẻ đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Sự kiện dự kiến khai mạc và trưng bày vào giữa tháng 11/2025 tại tỉnh Khánh Hòa và sau đó tại các tỉnh lân cận; Triển lãm trực tuyến diễn ra trên nền tảng Internet từ tháng 11/2025./.

Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp hùng vĩ, trữ tình của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam.