Hàng nghìn hình ảnh, hiện vật kể câu chuyện về một Quảng Ninh năng động, giàu bản sắc

Tối 25/9, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh 5 năm (2020-2025) đã khai mạc. Đây không chỉ là một sự kiện trưng bày mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về những bước tiến thần tốc và sự tự tin của Quảng Ninh trên con đường phát triển.

Với chủ đề “Quảng Ninh tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc,” triển lãm tái hiện một cách sinh động hành trình đổi mới, bứt phá của tỉnh trong 5 năm qua.

Toàn bộ không gian triển lãm được thiết kế theo hướng hiện đại, sáng tạo, lấy cảm hứng từ khoa học-công nghệ, thể hiện rõ khát vọng vươn lên, hội nhập quốc tế của vùng đất mỏ anh hùng.

Điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hơn 1.000 hình ảnh, tư liệu và 500 hiện vật quý kể lại câu chuyện về một Quảng Ninh năng động, giàu bản sắc. Song song đó, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, mô hình sa bàn tương tác, công nghệ hologram và robot dẫn đường đã mang đến những trải nghiệm trực quan, sống động, đầy ấn tượng cho khách tham quan.

Ngoài các thành tựu chung, triển lãm còn dành không gian riêng để giới thiệu những sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch đặc trưng và khu vực trưng bày của 8 tập đoàn, doanh nghiệp lớn, tiêu biểu của tỉnh. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển đa dạng các lĩnh vực mà còn khẳng định vai trò tiên phong của các doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết tham quan, tham gia các trải nghiệm công nghệ tại triển lãm sẽ giúp mỗi người dân, du khách hình dung, cảm nhận được bức tranh tổng thể về thành tựu triển khai nhiệm vụ của tỉnh Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực.

Các công trình trọng điểm được khởi công-xây dựng-khánh thành; các hình ảnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật; hình ảnh người dân hăng say lao động - sản xuất; lực lượng vũ trang huấn luyện trên thao trường; hình ảnh phục vụ cải cách hành chính; sản xuất trong các hầm lò, công trường, phân xưởng...; hình ảnh cuộc sống đang được nâng cao vượt bậc của nhân dân đều được thể hiện tại triển lãm.

Qua đó có thể thấy, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những bước phát triển toàn diện, khẳng định tầm vóc mới, diện mạo mới, vị thế mới.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày, đến hết ngày 5/10./.

