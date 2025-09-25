Quảng Ninh: 7 năm liên tiếp dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Quảng Ninh đạt thành tựu ấn tượng với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc gia.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh có sự phát triển đột phá, kinh tế liên tục tăng trưởng cao. Một trong những yếu tố quan trọng của sự phát triển đột phá, đó là tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định đây là mục tiêu xuyên suốt, là yếu tố mang tính then chốt để tạo môi trường hấp dẫn, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Quảng Ninh đã xuất sắc xếp vị trí cao ở các bảng xếp hạng chỉ số quan trọng: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)…