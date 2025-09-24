Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người và phương tiện chống bão số 9

Trước diễn biến phức tạp và khôn lường của cơn bão số 9 (Ragasa), tỉnh Quảng Ninh khẩn trương dồn lực, triển khai các biện pháp phòng, chống trên diện rộng nhằm đảm bảo an toàn cao nhất về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công tác cấm biển đã được ban hành và các địa phương đều huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng phó.

Cụ thể, lực lượng vũ trang huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sỹ và 68 ôtô, 18 tàu, 59 xuồng từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Quân khu 3.

Các địa phương cũng huy động khoảng 13.000 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và gần 1.000 xe cộ, phương tiện.

Toàn bộ 479 tàu khách, du lịch đã về nơi trú ẩn từ chiều 24/9, và 4.158 tàu cá cũng đã được đưa vào khu neo đậu an toàn; trên 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản đã gia cố lồng bè và di dời trên 5.000 lao động lên bờ từ ngày 23/9; khách du lịch tại các tuyến đảo đều đã được đưa về bờ hoặc được các doanh nghiệp du lịch đón tiếp chu đáo nếu tiếp tục lưu trú.

Các tàu đánh bắt hải sản tránh trú bão tại khu vực biển phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ngành than đã chủ động các giải pháp an toàn, chuẩn bị nhân lực và phương tiện để ứng phó với mưa lớn tại các khai trường và hầm lò, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Các hồ chứa lớn hiện đạt 90% dung tích thiết kế, và một số hồ đã chủ động hạ mực nước để đón lũ sau bão. Các đơn vị quản lý hồ đang túc trực 100% quân số, trong khi 5 trạm bơm tiêu cũng sẵn sàng vận hành để chống ngập cục bộ.

Từ 10 giờ sáng ngày 24/9, theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Quảng Ninh đã ban hành lệnh cấm biển.

Không chỉ cấp tỉnh, các địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là các khu vực ven biển và hải đảo, cũng đã xây dựng và triển khai các phương án cụ thể, chi tiết, với tinh thần "bốn tại chỗ."

Tại phường Móng Cái 3, công tác chỉ đạo đã được triển khai quyết liệt từ ngày 22/9. Ông Nguyễn Phúc Vinh, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 3, cho biết địa phương đã ban hành các công văn chỉ đạo và tổ chức họp Ban chỉ đạo để kiểm tra các khu vực trọng yếu như ven biển, đê điều, cống và khu neo đậu tàu thuyền.

Các biện pháp gia cố hạ tầng được thực hiện sớm, bao gồm chặt tỉa cây xanh, gia cố biển quảng cáo lớn và các cột điện. Phương án di dời 106 hộ dân sống trong nhà thiếu kiên cố đã được xây dựng, với điểm đến là các nhà văn hóa, trường học hoặc nhà kiên cố của người thân.

Công tác tuyên truyền trên mạng xã hội cũng được đẩy mạnh để người dân nắm bắt thông tin và chủ động phòng tránh.

Cùng lúc, tại xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà nằm cách đất liền 10km, xã đảo này đối mặt với nguy cơ cao khi bão đổ bộ.

Lực lượng kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên. (Ảnh: Thanh Trường/TTXVN phát)

Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã hoạt động từ tháng 7 và họp khẩn vào ngày 23/9. Toàn bộ 51 bè mảng đã về nơi tránh trú an toàn, và 38 hộ nuôi trồng thủy sản đã hoàn tất việc chằng chống lồng bè và di chuyển người vào đất liền. Xã đã huy động sẵn sàng 126 người cùng các phương tiện, vật tư tại chỗ để ứng phó với mọi tình huống.

Tại phường Móng Cái 1, lực lượng chức năng đã thành lập các tổ công tác để kiểm tra từng vị trí neo đậu tàu thuyền và gia cố lồng bè. 520 tàu thuyền và phương tiện thủy đã được di chuyển đến nơi an toàn, cùng với việc di dời người dân khỏi các giàn bè nuôi trồng thủy sản. Phường cũng đã xây dựng phương án di dời chi tiết cho 175 nhà tạm, nhà yếu hoặc các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Liên quan đến công tác phòng chống bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo, căn cứ tình hình diễn biến của bão các trường học, cơ sở giáo dục quyết định phương án tạm nghỉ học hoặc không.

Hiện đã có một số trường học trong tỉnh thông báo cho học sinh tạm nghỉ ngày 25/9 để đảm bảo an toàn, phòng chống bão./.

