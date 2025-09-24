Ứng phó bão số 9: Ninh Bình lên phương án sơ tán dân tại những nơi có nguy cơ

Để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của cơn bão số 9 (RAGASA) gây ra, các địa phương ven biển của tỉnh Ninh Bình đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của người dân, lên phương án sơ tán dân tại những nơi có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão gió đến nơi an toàn.

Xã Hải Thịnh có 7 km bờ biển và 11 km bờ sông tả Ninh Cơ, ngay sau khi nhận được thông tin cơn bão số 9 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương, xã đã dừng tất cả cuộc họp, công việc chưa cần thiết, đồng thời triệu tập cuộc họp để ứng phó với cơn bão. Xã lên danh sách lực lượng xung kích của các xóm để sẵn sàng công tác cứu hộ khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là cắt cử lực lượng tuần tra, canh gác các trọng điểm phòng chống lụt bão tại khu vực đê để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh cho biết, trên địa bàn xã có các trọng điểm xung yếu là khu vực kè đê kè Thịnh Long 3 và cống mùng 1 tháng 5, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các vật liệu gồm hơn 600 m2 đá, rọ, cọc tre, bao bì... để ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, địa phương đã lập danh sách trên 300 hộ dân từ các xóm từ 12 đến 22 có nhà cửa không đảm bảo an toàn, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, sẵn sàng di chuyển đến các trường học, cơ sở tôn giáo khi thiên tai xảy ra.

Tại Cảng cá Ninh Cơ, ngay sau khi nhận được lệnh cấm biển từ 12 giờ ngày 24/9, Ban Quản lý cảng cá đã dừng làm tất cả thủ tục cho tàu bè ra khơi; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng phát loa kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thiện, ngư dân xã Hải Xuân cho biết, sau khi nhận được thông tin bão số 9 có thể ảnh hưởng trực tiếp trên vùng biển đông và đất liền, ông và các ngư dân đã đưa tàu trở về Cảng cá Ninh Cơ để tránh trú bão. Tàu vừa cập cảng lúc 11 giờ để bốc dỡ hàng hoá, sau đó sẽ vào nơi neo đậu để tránh bão.

Ông Trần Văn Chung, Giám đốc Ban quản lý cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình) cho biết, Cảng cá Ninh Cơ có sức chứa khoảng 200 tàu, hiện nay khoảng 80% số tàu đã về âu neo đậu tàu thuyền. Đến khoảng 18 giờ, Ban Quản lý cảng sẽ yêu cầu tất cả tàu thuyền còn đang neo đậu ngoài cầu cảng vào các âu neo đậu để tiến hành chằng buộc. Từ đó tránh trường hợp các tàu thuyền trôi, va đập gây hư hỏng tài sản.

Để ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình cũng đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp xuống các đồn, trạm biên phòng để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bão; kiểm tra phương tiện, trang bị, vật chất, chủ động gia cố nhà cửa, kho tàng, duy trì 2 đài canh thông tin liên lạc, bố trí 5 điểm bắn pháo hiệu cảnh báo bão theo quy định.

Bộ đội biên phòng tỉnh cũng bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Đến 16 giờ ngày 24/9, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh và các ngành chức năng đã kêu gọi được 1.851 tàu/5.681 lao động vào nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Ninh Bình đã ban hành lệnh cấm biển từ 12 giờ ngày 24/9; yêu cầu các sở, ngành, địa phương thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu xong trước 18 giờ ngày 24/9; quyết định triển khai phương án di dân khu vực cửa sông, ven biển, khu vực dân cư sinh sống, hoạt động tại các bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn đến nơi tránh trú an toàn xong trước 18 giờ ngày 24/9.

Ngư dân tại Cảng cá Ninh Cơ chằng buộc tàu thuyền cẩn thận tránh va đập khi bão vào. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là khu vực ven biển tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ"; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Thái Nguyên hỏa tốc triển khai các giải pháp phòng, chống bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (tên quốc tế là RASAGA), ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện hỏa tốc số 08/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của cơn bão, tình hình tại địa phương, tập trung rà soát, sẵn sàng các phương án triển khai ứng phó với bão trên tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân lên trên hết. Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

Công điện cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn rà soát, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân ra khỏi các ngôi nhà yếu, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu trước khi bão đổ bộ, sẵn sàng phương án “bốn tại chỗ,” bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế.

Công điện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị: lực lượng công an, quân đội chuẩn bị sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; ngành giao thông vận tải tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt; ngành công thương và điện lực kiểm tra hệ thống điện, nguồn dự trữ hàng hóa thiết yếu; ngành y tế bố trí cơ sở, thuốc men, nhân lực, phương tiện cấp cứu...

Đến thời điểm này, một số xã phía Bắc của tỉnh như Chợ Đồn, Đồng Phúc, Ba Bể... đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 9 như tổ chức cắm biển cảnh báo tại những vị trí xung yếu, đoạn tuyến thường xuyên ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở, nhất là khu vực mái taluy đá phong hóa, đá mồ côi có thể lăn xuống mặt đường. Đồng thời, kiên quyết dựng rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm; vận động nhân dân chủ động gia cố, bảo vệ nhà cửa, tài sản, hoa màu, sẵn sàng hỗ trợ hậu cần, cứu trợ trong tình huống khẩn cấp.

Đối với những xã có hồ đập thủy lợi và bãi chứa bùn thải tại các mỏ khai thác quặng, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, bố trí cán bộ thường trực để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 9, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng sáng sớm ngày 25/9, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh, trong đó có Thái Nguyên. Lượng mưa dự kiến phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp. Đặc biệt, ngày sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào biển Đông và có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta./.

Ứng phó bão Rasaga: Hải Phòng dừng hoạt động trên cửa sông, biển Kể từ 14 giờ ngày 24/9, toàn bộ tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long... và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi đều phải dừng hoạt động.