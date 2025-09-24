Môi trường

Ứng phó bão Rasaga: Hải Phòng dừng hoạt động trên cửa sông, biển

Kể từ 14 giờ ngày 24/9, toàn bộ tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long... và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi đều phải dừng hoạt động.

Hoàng Ngọc
Lãnh đạo Đặc khu Bạch Long Vĩ kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)
Lãnh đạo Đặc khu Bạch Long Vĩ kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành Thông báo số 585/TB-BCHPTDS về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, ven biển và ngoài khơi, nhằm tăng cường biện pháp phòng, chống bão số 9 (siêu bão Rasaga).

Theo thông báo, kể từ 14 giờ ngày 24/9, toàn bộ tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi đều phải dừng hoạt động.

Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển và các đặc khu tổ chức kêu gọi tàu thuyền, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh phải khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 18 giờ cùng ngày.

Các đơn vị chức năng kiên quyết ngăn chặn, không để tàu thuyền đã vào nơi trú bão quay trở lại hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn; trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế. Bộ đội Biên phòng thành phố được yêu cầu tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương về nơi tránh trú, đồng thời chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Các cơ quan thông tin truyền thông như Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng trong việc kịp thời đăng tải, tuyên truyền nội dung chỉ đạo để người dân và doanh nghiệp biết, chủ động thực hiện. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị được yêu cầu nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trong phòng chống bão. Việc di dời, kiểm tra phương án bảo đảm an toàn cho người dân ven biển, trên đảo và khu vực nuôi trồng thủy sản phải hoàn thành theo đúng thời hạn.

Các đơn vị phải duy trì trực 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị đầy đủ hậu cần, phương tiện để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Tinh thần là không để người dân nào gặp nguy hiểm do bão.

Thành ủy Hải Phòng cũng có Công văn số 163-CV/TU, quán triệt yêu cầu toàn bộ các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao cho phòng chống bão.

Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc “bốn tại chỗ”, bảo đảm duy trì thông tin liên lạc, cấp điện phục vụ chỉ đạo điều hành, đồng thời xây dựng phương án khắc phục nhanh hậu quả bão để không ảnh hưởng tới việc tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão Rasaga #Ứng phó bão #Bao số 9 #Hoạt động trên biển TP. Hải Phòng
