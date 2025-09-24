Bão số 9 tiếp tục suy yếu và tiến sát Quảng Ninh

Cập nhật về bão số 9 từ dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 9 tiếp tục giảm cấp, từ cấp 14 giảm xuống cấp 13 và tiến sát đất liền phía Đông tỉnh Quảng Ninh hơn.

Cụ thể, hồi 16 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 25/9 Tây, bão cách Móng Cái khoảng 180km về phía Đông với sức gió cấp 10, giật cấp 12, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 25/9, bão trên đất liền tỉnh Quảng Ninh với sức gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; ven biển phía Đông Bắc Bộ có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây; trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m. Tầu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng dự báo, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Từ ngày 25-27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ./.

