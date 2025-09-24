Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13.

Sáng nay (24/9) sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) siêu bão Ragasa đã giảm cường độ xuống còn cấp 15 (không còn cấp siêu bão).

Hồi 07 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167–183 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10–12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.Từ trưa ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

