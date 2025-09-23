Thủ tướng: Lường trước kịch bản xấu nhất của bão số 9, không để bị động, bất ngờ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 171/CĐ-TTg, ngày 23/9/2025 chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Thủ tướng Chính phủ điện: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Tối 22/9, siêu bão Ragasa đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9. Hồi 16 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 16-17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16-17), giật trên cấp 17 đến sáng 24/9 trước khi giảm cấp, suy yếu dần (nhưng vẫn là bão cường độ rất mạnh).

Khoảng sáng sớm 25/9, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên Vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, trong ngày 25/9 bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển, cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.

Hướng di chuyển của bão số 9 lúc 16 giờ ngày 23/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Siêu bão số 9 có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc biển Đông, bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Để chủ động ứng phó bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Quyết liệt ứng phó bão số 9, không được lơ là, chủ quan

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9; không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, nhất là các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch…), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng."

Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để chủ động ứng phó

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền) để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động thủy sản, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản trên biển; phối hợp chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa, tránh nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm trên biển.

Đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp hiệu quả để ứng phó với siêu bão để bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn các hoạt động dầu khí trên biển; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Các lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện neo đậu tại khu tránh trú bão cảng Cái Rồng (Đặc khu Vân Đồn). (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó bão và mưa lũ

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thông tin về diễn biến, tác động và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão để giảm thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia căn cứ tình hình cụ thể, diễn biến của bão tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

