Quảng Ninh kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 9 an toàn

Các đơn vị biên phòng tuyến biển đã cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kêu gọi ngư dân, phương tiện còn hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (Ragasa), các đơn vị Biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Ninh đã và đang chạy đua với thời gian, triển khai đồng bộ phương án ứng phó, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão Ragasa gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn./.

#Bão số 9 #Bão Ragasa #Tàu thuyền Quảng Ninh