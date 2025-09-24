Hải Phòng: Đặc khu Bạch Long Vĩ phòng chống bão Ragasa

Đặc khu đã phối hợp với trạm Ra đa 490 nắm bắt các phương tiện hoạt động trên biển, chủ động thông báo cho tàu, thuyền diễn biến của bão, chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 24/9, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ ghi nhận thời tiết khu vực biên giới biển, đảo Bạch Long Vĩ trời không mưa, gió cấp 3.

Đặc khu đã phối hợp với trạm Ra đa 490 nắm bắt các phương tiện hoạt động trên biển và chủ động thông báo cho tàu, thuyền biết diễn biến của bão, chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Đến nay, Đặc Khu Bạch Long Vĩ đã vận động 22 phương tiện với 184 lao động về đất liền tránh trú bão. Đặc khu đã huy động 44 cán bộ trực bão, 3 xe máy, 2 xuồng công suất 240cv, 80 áo phao, 50 phao tròn và 4 nhà bạt chủ động chống bão. Đặc khu đã đưa 98 phương tiện vào neo đậu tại âu cảng và đưa lên bờ an toàn.

Để chủ động phòng chống siêu bão Ragasa, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã tiến hành rà soát, kiểm tra phương án, kế hoạch hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn; khẩn trương tổ chức tiêu nước đệm triệt để các vùng có dự báo mưa lớn và khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh khi mưa lớn xảy ra.