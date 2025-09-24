Hà Nội kích hoạt cao nhất các phương án phòng, chống bão số 9

Ngày 24/9, để chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (RAGASA) có khả năng xảy ra mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, sự cố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Đồng thời, tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó cần tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”; rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương đảm bảo về hạ tầng điện, kịp thời khắc phục các sự cố về điện, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu hoạt động phục vụ tiêu thoát, chống úng ngập.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý ngay cây gãy đổ đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhằm chủ động tiêu thoát nước kịp thời, phòng chống ngập úng tại các khu vực trũng thấp ở nội đô do ảnh hưởng của mưa lớn do cơn bão số 9 gây ra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai hạ mực nước đệm trên hệ thống, mực nước các hồ điều hòa được hạ ở mức thấp nhất sẵn sàng phục vụ thoát nước khi mưa, đồng thời kiểm tra đảm bảo hoạt động ổn định, vận hành an toàn của các trạm bơm, cửa phai; Tăng cường triển khai tua rác tại các cửa thu nước hàng ngày.

Cụ thể, Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở thường xuyên theo dõi mực nước trên sông Hồng, sông Nhuệ để chủ động vận hành trạm bơm Yên Sở, hạ thấp mực nước đệm trên hệ thống sông, hồ điều hòa Yên Sở. Quá trình vận hành cần lưu ý đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị của trạm bơm. Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải thường xuyên theo dõi mực nước trên hệ thống, chủ động vận hành trạm bơm DPS 20m³/s theo đúng quy trình.

Các Xí nghiệp duy trì thoát nước số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chủ động kiểm tra, rà soát địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng triển khai khi có lệnh và vận hành các trạm bơm hồ để hạ tối đa mực nước; Điều tiết giữ mực nước các hồ theo đúng quy định; Quản lý vận hành cửa phai, trạm bơm theo đúng quy trình; Khẩn trương xử lý các sự cố phát sinh trên hệ thống trong vòng 12h kể từ khi phát hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi xảy ra mưa bão.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ về diễn biến cơn bão số 9, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.

Dự báo từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông: tổng lượng mưa khu vực phía Bắc thành phố phổ biến từ 70-130mm, có nơi trên 200mm; trung tâm thành phố và khu vực phía Tây và phía Nam thành phố phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm; ngày 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 4-5./.

