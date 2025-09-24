Ứng phó bão số 9: Hà Nội yêu cầu trường học không tổ chức hoạt động ngoại khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị giáo dục trực thuộc về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Các nhà trường thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.

Ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường.

Các trường rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gẫy, đổ phải báo cáo để xử lý kịp thời. Trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, các trường cần có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra đồng thời chủ động khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh trường lớp ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ đêm nay đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi trên 450mm, nguy cơ ngập úng đô thị. Khoảng 7 giờ ngày 25/9, bão cách Móng Cái khoảng 100km về phía Đông. Đến 19 giờ ngày 25/9, bão trên đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 26, bão tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ./.

