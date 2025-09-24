Bão số 9 giảm 5 cấp, gây lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Thông tin về diễn biến bão số 9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết: Bão số 9 đã giảm 5 cấp trong vòng gần 24 giờ qua, từ cấp 17 (cấp siêu bão) xuống cấp 12, gây mưa lớn và lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Hồi 19 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 25/9, bão Móng Cái tỉnh Quảng Ninh khoảng 100km về phía Đông với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 25/9, bão trên đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ với sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; ven biển phía Đông Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 26/9, bão trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-4m, biển động rất mạnh.Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m. Tàu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2./.

