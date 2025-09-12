Toàn quyền Australia: Sự quan tâm, tử tế, rộng lượng là một phần cốt lõi văn hóa Việt Nam

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã có những chia sẻ với báo chí Việt Nam về cảm nhận khi trở lại Việt Nam sau hơn 30 năm, kể từ chuyến du lịch đến Việt Nam đầu những năm 1990.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vô cùng bất ngờ và ấn tượng bởi sự chuyển mình, đổi thay vượt bậc của Việt Nam. Từ những khu phố chỉ có xe đạp và người đi bộ, cho đến một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và thành công nhất trong khu vực.

Người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế của đất nước mình, bởi những tác động lớn tích cực không chỉ tới bản thân Việt Nam mà tới cả thế giới.

“Trở lại đầu những năm 1990, tôi đã đến Việt Nam cùng hai người bạn đam mê du lịch và khám phá. Chúng tôi đã dành 3 tuần chu du từ Nam ra Bắc, khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó qua Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và kết thúc hành trình ở Hà Nội. Tôi vẫn nhớ rất rõ, bởi người dân Việt Nam lúc đó rất đỗi hiếu khách và rộng lượng. Tôi nhớ khi ấy, ở đây gần như không có khách du lịch nước ngoài, nên chắc hẳn người dân thấy chúng tôi khá lạ lẫm. Nhưng rồi bạn biết không, chúng tôi đã được đón tiếp bằng sự chân thành và lòng mến khách đến mức ngỡ ngàng. Ở bất cứ điểm dừng chân nào, chúng tôi cũng học thêm được nhiều điều về thiên nhiên, con người và văn hóa nơi đây. Đến tận hôm nay, khi quay lại Việt Nam, tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Và không thể tưởng tượng được rằng, chỉ vài thập kỷ khi quay trở lại Việt Nam, tôi đã chứng kiến một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và thành công nhất trong khu vực.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân thong thả tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thực tế, thời điểm những năm 90, tôi đã nhìn thấy tiềm năng của các bạn, nhưng quá trình vươn lên của Việt Nam từ đó đến nay là điều khiến người ta phải kinh ngạc, và là bài học cho cả thế giới về cách phát triển một quốc gia,” Toàn quyền Australia Sam Mostyn chia sẻ.

Kể về chuyến du lịch hơn 3 thập kỷ trước, Toàn quyền Australia Sam Mostyn cho biết bà đã ghi lại rất nhiều hình ảnh của Việt Nam, đặc biệt là thủ đô Hà Nội xưa bằng máy chụp phim, và trong chuyến thăm lần này đã tặng Chủ tịch nước Lương Cường cuốn album với rất nhiều hình ảnh sinh động của chuyến đi.

Toàn quyền Sam Mostyn cho biết khi trò chuyện với các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, bà cảm nhận rõ việc Việt Nam đặt mục tăng trưởng nhưng không đánh đổi bằng hạnh phúc của người dân hay môi trường tự nhiên - những yếu tố sống còn của một đất nước.

Bà cũng nhận thấy các nhà lãnh đạo đang nỗ lực để duy trì sự cân bằng này một cách tốt nhất, trong đó lấy người dân làm trung tâm.

Các chính sách cải cách được thiết kế đều do người dân, vì người dân, với minh chứng là việc đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo trong 3 thập kỷ qua - một thành tựu thực sự phi thường.

“Trong suốt hành trình trở lại Việt Nam sau nhiều thập kỷ, tôi vẫn thấy sự quan tâm, tử tế và rộng lượng là một phần cốt lõi trong văn hóa của người Việt Nam. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều đó và tôi cho rằng đây là một tài sản quốc gia - điều mà các bạn không bao giờ nên đánh mất trong quá trình tiếp tục phát triển và hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao trong những thập kỷ tới,” Toàn quyền Australia Sam Mostyn chia sẻ.

Bà Sam Mostyn nhấn mạnh chính những điều đó là nền tảng vững chắc và động lực để các nước tìm đến làm bạn, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Với Australia, hai bên đã chứng kiến dấu mốc lịch sử khi năm 2024 nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Và trong các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam lần này, Toàn quyền Sam Mostyn nhận thấy cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế thu nhập cao trong những thập kỷ tới.

“Việt Nam và Australia đang thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại rất hiệu quả và sẽ tiếp tục phát triển. Tôi rất vui khi có nhiều cơ hội để đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy đầu tư tư nhân vào Việt Nam. Hiện đang có một Quỹ tài trợ đầu tư khu vực Đông Nam Á trị giá 2 tỷ đô la Australia (AUD) và chúng tôi muốn sử dụng quỹ đó một cách hiệu quả tại đất nước các bạn. Chúng tôi cũng đầu tư vào việc xây dựng một “bệ phóng công nghệ” tại đây để kết nối các công ty khởi nghiệp, các viện nghiên cứu. Đây là mối quan hệ rất thực chất mà chúng tôi muốn củng cố để đảm bảo rằng, đầu tư của Australia sẽ song hành cùng sự ổn định và phát triển của Việt Nam,” Toàn quyền Australia Sam Mostyn nhấn mạnh.

Hiện nay, Việt Nam và Australia là đối tác thương mại lớn của nhau với kim ngạch thương mại đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương những năm tới.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, theo Toàn quyền Sam Mostyn, giáo dục là một trong những sợi dây gắn kết lâu đời và sâu sắc nhất trong quan hệ giữa hai nước bắt đầu từ những năm 1970.

Trong số đó, Trường RMIT là một trong những trường đại học Australia đầu tiên đến Việt Nam từ hơn 25 năm trước.

Người dân Hà Nội vui mừng chào đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn như gặp người thân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 160.000 người Việt Nam đến Australia để học tập, và hiện có khoảng 33.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Australia.

Ngoài ra, có khoảng 17.000 người Việt Nam đang theo học các chương trình cấp bằng của Australia ngay tại Việt Nam. Toàn quyền Sam Mostyn cho rằng, đây là ví dụ rõ nét về giao lưu nhân dân, kết nối giữa con người với con người.

Bà cũng cho biết tiếng Việt hiện là ngôn ngữ phổ biến thứ tư tại Australia, với cộng đồng người Việt hơn 350.000 người tại Australia. Trong câu chuyện về Việt Nam và quan hệ giữa hai nước, Toàn quyền Sam Mostyn cũng chia sẻ về mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ và bình đẳng giới mà Việt Nam cũng đang dành sự quan tâm lớn.

“Tôi là người phụ nữ thứ hai đảm nhiệm vai trò Toàn quyền Australia. Tôi đã làm việc rất nhiều về vấn đề bình đẳng kinh tế cho phụ nữ tại Australia, và tôi biết rằng, điều đó cũng quan trọng đối với Việt Nam. Bởi trao quyền kinh tế, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng sự nghiệp cho phụ nữ là những điều thiết yếu với một lực lượng lao động có trình độ học vấn cao như ở Việt Nam. Phụ nữ cần được tạo điều kiện để tiếp tục phát triển sự nghiệp và đóng góp vào nguồn lực con người, vào tương lai của đất nước. Đây cũng là một phần quan trọng của chiến lược xây dựng năng lực con người, phát huy hết tiềm năng, trí tuệ và bản lĩnh của toàn thể người dân,” Toàn quyền Australia Sam Mostyn nói.

Toàn quyền Sam Mostyn cũng chia sẻ bà rất yêu thích thể thao và mong được xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại Vòng Chung kết World Cup nữ năm 2026 được tổ chức ở Australia.

Bà cũng tin rằng sẽ có rất nhiều người Australia cổ vũ cho Việt Nam vì họ đã đến và yêu quý đất nước này. Dành tâm huyết và chia sẻ suy nghĩ về giới trẻ, Toàn quyền Sam Mostyn cho rằng, giới trẻ của cả Việt Nam và Australia hiện nay hiểu rõ hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó về ảnh hưởng của công nghệ, tác động của biến đổi khí hậu, sự cần thiết của tư duy toàn cầu, giáo dục chất lượng cao, tính sáng tạo, đổi mới…

Bà đồng thời bày tỏ tin tưởng vào thế hệ tương lai của Việt Nam. “Trong các cộng đồng người Việt cả ở Australia hay tại Việt Nam, tôi thấy giới trẻ Việt đều mang trong mình khát vọng phát triển đất nước. Tôi tin rằng, các viện chính sách, các chương trình giao lưu nhân dân hay các chuyến thăm song phương nếu được nhìn qua lăng kính của người trẻ và kỳ vọng của họ về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, điều đó sẽ thực sự thú vị, mang lại hiệu quả bất ngờ. Vì vậy, tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng, hãy tự tin lên tiếng, hãy chịu trách nhiệm cho những ý tưởng của mình, hãy tham gia vào những kế hoạch lớn cho tương lai chung của đất nước. Hiểu thật rõ về đất nước, về lịch sử, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lần này là cơ hội quý giá để các bạn hồi tưởng, suy ngẫm về một quá khứ đấu tranh gian khổ cho đến ngày nay, khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ. Đây là thời điểm để tận dụng tối đa cơ hội đó! Và tôi hy vọng, các bạn trẻ sẽ bước lên với tinh thần lãnh đạo, với khát vọng không chỉ cho riêng Việt Nam, mà cho cả khu vực và thế giới,” Toàn quyền Australia Sam Mostyn nhấn mạnh.

Toàn quyền Sam Mostyn cho rằng toàn thể người dân Việt Nam hãy tự hào về vị thế mà đất nước đang có trên trường quốc tế. Bởi Việt Nam phát triển, vươn lên mạnh mẽ không chỉ tạo dựng uy tín của chính mình, mà còn tạo tác động tích cực lớn tới cả thế giới.

Và bà tin tưởng rằng tầm ảnh hưởng đó sẽ ngày càng nâng lên nhờ vào những chiến lược phát triển mạnh mẽ mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đang thúc đẩy./.

Toàn quyền Australia tản bộ quanh hồ Gươm, trải nghiệm Thu Hà Nội Sáng sớm 11/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trải nghiệm cảnh sắc Thu Hà Nội và giao lưu với người dân Thủ đô.