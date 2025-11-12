Tôn vinh tác phẩm báo chí Phật giáo nhân văn, trí tuệ và phụng sự

Nhằm chung tay lan tỏa ánh sáng chính pháp, góp phần xây dựng môi trường báo chí Phật giáo nhân văn, trí tuệ và phụng sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; các Chi hội, Liên Chi hội Nhà báo trực thuộc; các cơ quan báo chí; phóng viên báo chí, các cộng tác viên về việc tham gia Giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025.

Trước đó, ngày 6/6/2025, tại chùa Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phật giáo toàn quốc với chủ đề "Tuyên truyền lối sống Tốt Đạo - Đẹp Đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng Dân tộc" lần thứ Nhất, năm 2024, đồng thời phát động Giải báo chí Phật giáo năm 2025.

Giải 2025 nhấn mạnh tính ứng dụng Phật giáo vào đời sống đương đại với 12 nhóm nội dung, với các chủ đề sau: Phật giáo và đời sống; Gương sáng Đạo, Tăng Ni - Người truyền đạo; Phật giáo & Giáo dục - Văn hóa, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Hoàng pháp hiện đại: Lịch sử Phật giáo; Nghi lễ và tín ngưỡng; Phật giáo và giới trẻ, Phật giáo quốc tế; Phật giáo & khoa học - triết học, Văn học nghệ thuật Phật giáo.

Giải được tổ chức để tôn vinh, ghi nhận, cổ vũ kịp thời các phóng viên, nhà báo, các công tác viên, nhà nghiên cứu, khắc phục khó khăn để có những tác phẩm báo chí đạt chất lượng, mang lại giá trị tích cực cho xã hội, góp phần vào việc tuyên truyền lối sống "Tốt Đạo - Đẹp Đời" của Phật giáo, là cầu nối gắn kết ứng dụng Phật giáo trong đời sống tôn giáo và đời sống nhân sinh xã hội.

Giải báo chí Phật giáo được tổ chức tạo cơ hội cho các nhà báo, các cộng tác viên, các nhà nghiên cứu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ báo chí trong lĩnh vực Phật giáo.

Theo thể lệ giải, tác phẩm dự thi thuộc 3 loại hình: tác phẩm báo in và báo điện tử, phát thanh và truyền hình; ảnh báo chí.

Tác phẩm dự thi hợp lệ là tác phẩm được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông, cơ quan báo chí từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. Thời gian Ban tổ chức nhận tác phẩm kể từ ngày 6/6/2025 đến ngày 5/1/2026.

Tác phẩm gửi dự thi theo tác giả, nhóm tác giả hoặc gửi chung theo cơ quan báo chí. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm vào vòng Chung khảo.

Cơ cấu Giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt: 100 triệu đồng; 3 giải Nhất: 25 triệu đồng/giải; 3 giải Nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải Ba: 10 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 15 giải Khuyến khích; Giải dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gửi dự thi; Giải dành cho cá nhân có nhiều tác phẩm...

Tác phẩm dự thi gửi về: Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phòng 221 chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 8585 2222 | Zalo: 0914 335 013 Email: Giaibaochiphatgiao2025@gmail.com. Bên ngoài thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Giải bảo chí Phật giáo năm 2025./.

