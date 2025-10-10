Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Pháp chủ Thích Trí Tịnh

Chiều 10/10, tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch ngày 8/10, hưởng thọ 94 tuổi (hạ lạp 74 năm).

Ghi sổ tang, bà Nguyễn Thị Thanh cho rằng cuộc đời tu hành của Hòa thượng Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc Đạo, việc Đời để các thế hệ tăng ni và tín độ Phật giáo Việt Nam noi theo. Với trọng trách Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một công dân mẫu mực, Hòa thượng đã luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo và hướng dẫn hoạt động của Giáo hội, tăng ni, phật tử đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị nào Hòa thượng cũng thể hiện trọng viện tinh thần phụng sự, trọn đời cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc.

“Sự ra đi của Hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, cho xã hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào phật tử,” bà Nguyễn Thị Thanh viết.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Lâm Đình Đào, sinh năm 1932, tại tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình, được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII năm 2017.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một vị chức sắc cao cấp trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có uy tín lớn trong tăng, ni và đồng bào phật tử. Trong suốt cuộc đời tu hành, Hòa thượng Thích Trí Tịnh luôn là tấm gương quy tụ tăng, ni, phật tử đoàn kết; góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm: “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vì cộng đồng.

Những đóng góp của Hòa thượng Thích Trí Tịnh với đất nước đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều bằng khen của bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Dự kiến, lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng tổ chức vào 5 giờ ngày 12/10 và sau đó là lễ di quan, cung tống kim quan nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh./.

