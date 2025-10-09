Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch, hưởng thọ 94 tuổi

Ngày 9/10, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết Hòa thượng Thích Trí Tịnh - một vị chức sắc cao cấp trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có uy tín lớn trong tăng, ni và đồng bào Phật tử đã viên tịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Lâm Đình Đào, sinh năm 1932, tại tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

Hòa thượng là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh Đạo sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Khai sơn Linh Phong Thiền Uyển, Viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự.

Năm 2017, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời tu hành, Hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng, ni, Phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm: "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội," thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vì cộng đồng.

Những đóng góp của Hòa thượng với đất nước đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, nhiều bằng khen của bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Do tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng đã viên tịch vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 8/10/2025, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 94 tuổi (hạ lạp 74 năm).

Lễ nhập kim quan chính thức vào hồi 16 giờ ngày 8/10/2025 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bắt đầu vào hồi 18 giờ ngày 8/10/2025 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Lễ truy điệu được cử hành vào hồi 5 giờ ngày 12/10/2025, sau đó cung tống kim quan nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh./.

