Tổng Bí thư Tô Lâm: Thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, biết ơn và tự hào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tiếp tục các hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 21/4, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân Ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là thắng lợi của ý chí quật cường, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tự do và hòa bình. Đó là kết tinh của bao xương máu, hy sinh anh dũng của hàng triệu đồng bào, chiến sỹ trên khắp mọi miền đất nước.

Thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, biết ơn và tự hào vì trong thành tựu chung của đất nước, luôn có sự đóng góp, cống hiến của các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đặc biệt là sự hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển.

Tổng Bí thư nêu rõ nhìn lại chặng đường 50 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào, trân trọng những chiến công, thành tích đã đạt được của các thế hệ đi trước; càng thấm thía sâu sắc giá trị quý báu không gì sánh được của độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; giá trị của hòa bình, thống nhất và phát triển của đất nước.

Càng vững tin vào sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, vững tin vào sức mạnh từ cội nguồn lịch sử của dân tộc Việt Nam đưa đất nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đó là ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau.

Tại buổi gặp mặt, thông tin tới đại biểu tham dự cuộc gặp mặt một số nét chính về định hướng lớn của Đảng, của Quân đội nhân dân trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ nhiệm vụ giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh trật tự cho phát triển cũng là vấn đề chiến lược của chúng ta.

Với những chuyển động nhanh, mạnh, khó đoán định của tình hình thế giới, khu vực như hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt, quyết đoán, kiên định, bình tĩnh trong xử lý mọi tình huống cả về yếu tố địa chính trị và địa kinh tế.

Để giữ chủ quyền quốc gia, tính độc lập, tự chủ của đất nước thì nhiệm vụ nâng cao tiềm lực quốc phòng- an ninh không bao giờ được lơ là. Quân đội nhân dân, công an nhân dân phải được chăm lo để đủ sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh, phải là chỗ dựa của nhân dân, phải thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Trên lĩnh vực quốc phòng, phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975, Quân đội nhân dân đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và lợi ích quốc gia-dân tộc; tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều mặt.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Lực lượng Quân đội nhân dân, công an nhân dân được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, là lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa.”

Có đối sách, giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững độc lập, môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đại hội Đảng bộ Quân đội phải thật sự mẫu mực, tiêu biểu

Tổng Bí thư cho biết với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, chắc chắn, hiện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang tiếp tục rà soát Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới báo cáo Quân ủy Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh một số vấn như: Nghiên cứu, đề xuất không tổ chức cơ quan quân sự cấp huyện và sáp nhập cơ quan quân sự, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; rà soát cơ quan quân sự tại đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới, trọng điểm về quốc phòng; chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ quân sự phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, đồng bộ với hệ thống cơ quan quân sự địa phương các cấp.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức cơ quan quân sự địa phương 2 cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vũ khí trang bị, kỹ thuật.

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh có cơ cấu tổ chức và quân số cân đối, hợp lý giữa các thành phần lực lượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo đảm Quân đội có đủ sức mạnh đánh thắng mọi kẻ thù trong các hình thái chiến tranh.

Tổng Bí thư chia sẻ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ dân sự, xây dựng “thế trận lòng dân,” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chủ động mọi phương án, xung kích làm nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Nâng cao hợp tác quốc phòng cả song phương và đa phương, tạo thế xen kẽ lợi ích, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống.

Tiếp tục duy trì, hội nhập sâu rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại trên một số lĩnh vực trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; hoàn thành có chất lượng các mặt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế quốc phòng gắn với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Tổng Bí thư lưu ý Quân ủy Trung ương phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về văn kiện và nhân sự, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII - Đại hội Đảng bộ Quân đội phải thật sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu.

Kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt với kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên cho đại hội đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư cho biết đối với lực lượng Công an nhân dân, sau 3 lần sắp xếp kể từ 2018 đến nay đã tinh gọn đáng kể, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện Bộ Công an không tổ chức Công an cấp huyện, tiếp nhận một số nhiệm vụ mới, nhất là chủ trương đưa công an về xã, được nhân dân ủng hộ.

Bộ Công an ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì có rất nhiều đóng góp vào nhiệm vụ tham mưu chiến lược và phát triển kinh tế-xã hội, giữ yên bình, an toàn cho cuộc sống của từng người dân. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân gắn bó ngày càng khăng khít, là anh em một nhà, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng trao tặng quà cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt./.

