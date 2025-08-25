Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa điều quân đội tới Baltimore

AP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/8 đe dọa mở rộng triển khai quân tới các thành phố do phe Dân chủ lãnh đạo, khi phản ứng trước lời mời của Thống đốc bang Maryland Wes Moore cùng đi thị sát thành phố Baltimore bằng tuyên bố có thể “điều quân."

Tuần trước, ông Trump cho biết đang cân nhắc đưa quân tới Chicago và New York, tương tự việc triển khai hàng nghìn binh sỹ Vệ binh Quốc gia và lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại thủ đô Washington.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích thành tích chống tội phạm của Thống đốc Moore và nói: “Nếu Wes Moore cần giúp đỡ, giống như Gavin Newsom ở Los Angeles, tôi sẽ điều quân, như đang làm ở Washington, để nhanh chóng dẹp bỏ tội phạm."

Thống đốc Moore phản bác, cho rằng ông mời Tổng thống đến Maryland “vì ông ấy đang sống trong sự ngộ nhận” về tình hình tội phạm ở Baltimore.

Theo số liệu thành phố, năm 2024 số vụ giết người giảm 24% so với năm trước đó và giảm 42% so với năm 2021. Tội phạm bạo lực và tội phạm tài sản cũng giảm lần lượt gần 8% và 20% trong giai đoạn 2023-2024.

Ông Moore nói trên kênh CBS: “Tổng thống dành thời gian nói về tôi, còn tôi dành thời gian nói về người dân mà mình phục vụ."

Trong khi đó, tại Washington, sự hiện diện dày đặc của Vệ binh Quốc gia và lực lượng liên bang đã khiến nhiều khu vực trung tâm yên ắng hơn, xen lẫn các cuộc biểu tình rải rác. Một số video về việc bắt giữ được lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Trump tiếp tục nêu Chicago và New York là các mục tiêu sắp tới, bất chấp phản đối gay gắt từ giới chức địa phương. Tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đã nhiều tuần chuẩn bị kế hoạch cho một chiến dịch tại Chicago, có thể huy động cả lực lượng Vệ binh và quân chủ lực.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker khẳng định không có tình trạng khẩn cấp nào biện minh cho việc triển khai, cáo buộc ông Trump “đang tìm cách chính trị hóa quân đội và lạm dụng quyền lực.”

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson tuyên bố thành phố sẽ kiện để ngăn chặn và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận một cuộc chiếm đóng quân sự."

Tại New York, các lãnh đạo địa phương cũng bác bỏ kế hoạch tương tự.

Mục sư Al Sharpton phát biểu tại Đại học Howard ở Washington nói rằng sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia “không phải về vấn đề tội phạm, mà là phân biệt đối xử,” đồng thời gọi đây là “một vấn đề dân quyền và chủng tộc”./.

