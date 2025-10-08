Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép trong bối cảnh chính phủ tiếp tục đóng cửa

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 tiếp tục gia tăng sức ép đối với các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ khi đợt đóng cửa chính phủ bước sang ngày thứ 7 mà Thượng viện vẫn chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Phát biểu cùng ngày, ông Trump cho biết một số nhân viên liên bang bị tạm nghỉ việc “không xứng đáng” được nhận lương truy lĩnh, sau khi một bản ghi nhớ dự thảo của Nhà Trắng nêu khả năng một số người trong nhóm này có thể không được trả lương khi chính phủ đóng cửa.

Bản ghi nhớ cho rằng luật pháp không tự động đảm bảo quyền hưởng lương truy lĩnh cho tất cả nhân viên bị tạm nghỉ việc.

Động thái này được xem là nhằm tăng sức ép đối với các nghị sỹ đảng Dân chủ trong bối cảnh Chính phủ Mỹ rơi vào bế tắc ngân sách.

Theo phân tích pháp lý mới của Nhà Trắng, khoảng 750.000 nhân viên bị tạm nghỉ có thể không được trả lương truy lĩnh - một sự thay đổi lớn so với các đợt đóng cửa trước, trong đó có lần năm 2019 dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo có thể tiến hành sa thải hàng loạt nếu hai đảng không đạt được thỏa thuận, đồng thời tuyên bố sẽ “loại bỏ các cơ quan của đảng Dân chủ” khỏi bộ máy chính phủ, cắt giảm các chương trình và tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu chính phủ tiếp tục bị đóng cửa.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã đình chỉ việc cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng tại những bang và thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo. Tuy nhiên, đến nay chưa có vụ sa thải nào được ghi nhận.

Ông Trump gợi ý khả năng này có thể xảy ra “trong 4-5 ngày tới” nếu đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ không đạt được thỏa thuận chấm dứt việc đóng cửa chính phủ.

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa đã dẫn lại phân tích của Nhà Trắng về vấn đề lương truy lĩnh, kêu gọi các nghị sỹ Dân chủ ủng hộ dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm duy trì ngân sách ở mức hiện tại đến ngày 21/11.

Trong khi đó, phía Dân chủ yêu cầu gắn thay đổi chính sách chăm sóc sức khỏe vào bất kỳ dự luật nào mở cửa lại chính phủ, đồng thời bác bỏ quan điểm của Nhà Trắng về việc không đảm bảo lương truy lĩnh.

Thượng nghị sỹ Chris Van Hollen (đảng Dân chủ) viết trên mạng xã hội X rằng đây chỉ là “chiêu dọa dẫm” và sẽ không hiệu quả.

Các nhà lập pháp dường như vẫn chưa đạt được thỏa thuận để mở cửa lại chính phủ.

Hôm 6/10, Thượng viện đã tiếp tục bác bỏ cả hai dự luật chi tiêu ngắn hạn của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ do không đủ 60 phiếu chấp thuận cần thiết, mặc dù đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cơ quan lập pháp này.

Dự kiến, Thượng viện sẽ lại bỏ phiếu về 2 dự luật cấp ngân sách vào cuối tuần, trong khi Hạ viện không có lịch biểu quyết nào trong tuần này và sẽ trở lại làm việc vào ngày 14/10.

Theo Đạo luật Đối xử công bằng với nhân viên chính phủ năm 2019, toàn bộ nhân viên liên bang, dù bị tạm nghỉ việc hay làm việc không lương, đều phải được trả lương truy lĩnh sau khi chính phủ kết thúc thời gian đóng cửa.

Tuy nhiên, Nhà Trắng lập luận rằng một sửa đổi trong luật quy định khoản chi trả này “phụ thuộc vào việc ban hành các đạo luật phân bổ ngân sách kết thúc thời gian gián đoạn,” nghĩa là Quốc hội phải phê chuẩn nguồn kinh phí trước khi thanh toán lương truy lĩnh.

Bản ghi nhớ được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa và Nhà Trắng tìm cách gia tăng áp lực đối với các nghị sỹ đảng Dân chủ để bỏ phiếu thông qua dự luật do đảng Cộng hòa ủng hộ.

Mọi hành động của Nhà Trắng dựa trên bản ghi nhớ được cho là làm tăng áp lực đối với Thượng viện để thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn này.

Quốc hội có thể khắc phục lỗ hổng được Nhà Trắng viện dẫn trong bất kỳ nghị quyết ngân sách nào nhằm mở cửa lại chính phủ./.

