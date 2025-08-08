Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh chấn chỉnh ngành ngân hàng

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu ngành ngân hàng đảm bảo không từ chối các dịch vụ tài chính dựa trên quan điểm chính trị hoặc tôn giáo.

Theo sắc lệnh, một số tổ chức tài chính đã tham gia các chương trình giám sát do chính phủ chỉ đạo chống lại những người bảo thủ sau vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021. Những hành vi như vậy không phù hợp với một xã hội tự do và nguyên tắc rằng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng phải dựa trên những rủi ro thực tế, có thể đo lường và biện minh được.

Do đó, sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan quản lý xem xét tất cả các ngân hàng mà họ giám sát về bất kỳ hành vi hiện tại hoặc trước đây nào có thể ngăn cản khách hàng dựa trên quan điểm chính trị hoặc tôn giáo, chỉ đạo các cơ quan quản lý xóa bỏ bất kỳ chính sách hoặc hành vi nào có thể ngăn cản các ngân hàng cung cấp dịch vụ dựa trên các lý do phi tài chính.

Sắc lệnh cũng yêu cầu thực hiện việc phạt tiền hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật khác khi cần thiết.

Cũng theo sắc lệnh này, các cơ quan có thể chuyển một số trường hợp nhất định đến Bộ Tư pháp để có thể khởi kiện dân sự.

Hai nguồn tin từ ngân hàng cho biết sắc lệnh mới phần lớn phù hợp với kỳ vọng của ngành ngân hàng, với việc các cơ quan quản lý có 180 ngày để kiểm tra các công ty về các hoạt động phân biệt đối xử và xem xét lại các chính sách nội bộ của họ.

Trong một tuyên bố chung, các tập đoàn ngân hàng lớn đã cảm ơn chính quyền của Tổng thống Trump vì những nỗ lực nhằm kiểm soát "các quy định vô lý" và cho biết sắc lệnh mới có thể mang lại sự rõ ràng mà các bên cho vay mong muốn.

Các ngân hàng lớn cũng liên tục khẳng định họ không từ chối khách hàng vì lý do chính trị hoặc các lý do dựa trên niềm tin khác. Thay vào đó, họ lập luận rằng các cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng đã ngăn cản họ tham gia vào một số lĩnh vực nhất định và kêu gọi ban hành các hướng dẫn rõ ràng hơn./.

