Tổng thống Trump: Mỹ sẽ chi 2 tỷ USD để làm đẹp thủ đô Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 (giờ địa phương) tuyên bố ông sẽ yêu cầu Quốc hội chi 2 tỷ USD để làm đẹp Washington D.C trong một dự án đánh dấu sự can thiệp hiếm có vào công tác quản lý thủ đô của xứ sở cờ hoa.

Đây là diễn biến mới nhất trong kế hoạch cải tạo đáng kể thành phố Washington mà Tổng thống Trump cho là đã tràn ngập tội phạm và xuống cấp trước khi ông can thiệp.

Tổng thống Trump cáo buộc Thị trưởng Washington D.C. Muriel E. Bowser, một thành viên của đảng Dân chủ, đã không thể giữ cho thành phố này sạch đẹp, đồng thời cho biết chính quyền sẽ cải thiện hệ thống chiếu sáng và đường sá trong vòng bán kính 3 dặm (khoảng 4,8km) tính từ Điện Capitol và Nhà Trắng.

Ông khẳng định: "Chúng ta sẽ làm đẹp nơi này trong vòng 12 tháng."

Trước đó hôm 11/8, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại Washington DC, đồng thời ra lệnh triển khai binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô và đặt lực lượng cảnh sát thành phố này dưới quyền kiểm soát liên bang.

Sắc lệnh nêu rõ tình trạng tội phạm tại thủ đô Washington, đang vượt ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến các công chức, công dân và du khách, đồng thời gây gián đoạn giao thông cũng như hoạt động của chính phủ liên bang.

Theo sắc lệnh, quy mô của cuộc khủng hoảng tội phạm bạo lực đã đưa thủ đô Washington vào nhóm các khu vực bạo lực nhất nước Mỹ, với tỷ lệ cướp giật và giết người thuộc hàng cao nhất trong các thành phố lớn trên toàn quốc trong năm 2024.

Ngoài ra, theo một số tiêu chí, thành phố này nằm trong nhóm 20% thành phố nguy hiểm nhất thế giới.

Vào tháng Ba, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm biến Washington trở thành một thành phố "an toàn và xinh đẹp," thành lập một lực lượng đặc nhiệm để làm việc với các quan chức địa phương về các vấn đề an toàn, chẳng hạn như tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang trong thành phố.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi động cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc Sở Cảnh sát thủ đô Washington D.C làm giả số liệu về tội phạm để tạo nên một bức tranh an toàn hơn thực tế.

Cuộc điều tra xoay quanh các cáo buộc cho rằng cảnh sát thủ đô Washington D.C đã cố tình phân loại sai các vụ phạm tội, cũng như điều chỉnh tội phạm nghiêm trọng thành những mức nhẹ hơn.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc ngày 22/8 cho biết các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tham gia đợt triển khai quân sự mà Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tại thủ đô Washington, D.C., sẽ "sớm thực hiện nhiệm vụ với vũ khí được cấp phát."

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chính thức cho phép quân đội mang theo vũ khí tại thủ đô của nước Mỹ sau nhiều ngày các thành viên Vệ binh Quốc gia tuần tra trên đường phố thủ đô mà không mang theo vũ khí.

Đầu tháng này, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham (đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina) đã tuyên bố rằng Nhà Trắng đang xây dựng một gói chi tiêu có tên gọi là "Quỹ An ninh DC" mà ông và Thượng nghị sỹ Katie Boyd Britt (đảng Cộng hòa, bang Alabama) sẽ trình lên Quốc hội nhằm cung cấp cho Tổng thống Trump các nguồn lực cần để cải thiện an ninh và chất lượng cuộc sống tại thủ đô của nước Mỹ./.

