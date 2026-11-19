Ghi nhận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 100% cửa hàng thuộc diện kinh doanh xăng đang hoạt động đã triển khai xăng E10. Tuy nhiên, với mạng lưới rộng khắp, nên hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn đòi hỏi khả năng vận hành và điều phối đồng bộ.

Đây là thông tin được đại diện sở ngành, doanh nghiệp cho biết tại hội nghị “Xăng sinh học, nhiên liệu xanh - từ chính sách đến thực tiễn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng bền vững”, do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19/11.

Theo đại diện sở ngành, doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là trung tâm tiêu thụ và đầu mối cung ứng của khu vực phía Nam, với 13.000 m3 xăng dầu/ngày và chiếm 21% lượng xăng cả nước.

Thành phố có hệ sinh thái kinh doanh xăng dầu, gồm: 12 thương nhân đầu mối; 65 thương nhân phân phối; 1.179 cửa hàng toàn hệ thống và 1.058 cửa hàng đang hoạt động.

Theo ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Petrolimex Sài Gòn, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm mới chất lượng cao và thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn Euro mức V mà Chính phủ đã cam kết theo các hiệp định. Song song đó, quá trình xuất xăng sinh học cho đến nay vẫn ổn định, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, số lượng đảm bảo cung ứng ra thị trường.

Việc phát triển xăng sinh học tại Việt Nam không đơn thuần là thay thế một loại nhiên liệu bằng loại khác, mà là một bước chuyển đổi trong cơ cấu năng lượng giao thông, nhằm giảm phát thải ô nhiễm môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Xăng E10 đã chiếm hơn 92% lượng xăng sinh học tiêu thụ và nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu; không ghi nhận vi phạm tại các địa điểm đã kiểm tra.

Điều này cho thấy thị trường đã chuyển đổi khá nhanh, không còn ở giai đoạn thử nghiệm hoặc chỉ tiêu thụ mang tính khuyến khích. Người dân chuyển từ tâm lý nghi ngại sang thích nghi và sử dụng. Sự chấp nhận này cần tiếp tục được củng cố bằng chất lượng nhiên liệu ổn định, giá hợp lý và thông tin tương thích phương tiện minh bạch.

Tuy nhiên, cần giải pháp tổng thể để duy trì thị trường xăng E10 ổn định, bền vững và giải quyết một số thách thức như nguồn nguyên Ethanol còn phụ thuộc một phần nhập khẩu, giá đầu vào biến động; chi phía hạ tầng; dữ liệu thị trường;…

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh có một số là địa bàn đặc thù như đặc khu Côn Đảo còn gặp khó khăn về vận chuyển đường biển, bồn chứa và bảo quản nhiên liệu.

Ông Trần Duy Tài, đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học: từ 01/6/2026 xăng không chì phối trộn thành xăng E10 trên toàn quốc; E5RON92 tiếp tục đến hết 31/12/20230. Cùng với cạnh đó, Việt Nam đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại kho chứa, cơ sở pha chế, cửa hàng bán lẻ; phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra thương nhân đầu mối pha chế xăng E10. Trong đó, hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về xăng E10 là tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng, làm cơ sở công sở công bố tiêu chuẩn áp dụng; mức bắt buộc tối thiểu về chất lượng, an toàn.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, chuỗi cung ứng xăng E10 không chỉ dừng lại ở thay đổi mặt hàng, mà cần kết nối toàn bộ chuỗi từ đầu vào đến người sử dụng. Từ đó, Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt được mục tiêu chuyển đổi xăng E10 là hướng đến chuyển đổi cả chuỗi giá trị.

Để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sản xuất và tiêu dùng bền vững, ông Hiếu chia sẻ thêm, cần tập trung các giải pháp ưu tiên trong phối hợp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, địa phương và người tiêu dùng.

Cụ thể, các đơn vị liên quan phải đảm bảo nguồn cung, giám sát thị trường, truyền thông đúng, chuẩn hóa giữ liệu và kiến nghị chính sách./.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay, E10 xuống 19.845 đồng mỗi lít Từ 15 giờ ngày 12/11, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít; dầu diesel và mazut cũng giảm; cơ quan điều hành không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.