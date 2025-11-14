TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm 2030 vào top 100 thành phố đáng sống toàn cầu

Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét và thông qua 43 nghị quyết quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.

Đây được xem là khối lượng công việc lớn, có ý nghĩa then chốt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và đảm bảo mô hình chính quyền đô thị hai cấp vận hành hiệu quả.

Đặc biệt là các nghị quyết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua chủ trương triển khai hai tuyến đường sắt quan trọng kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành; kế hoạch xây dựng thêm các cây cầu kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phát triển đô thị như: Chấp thuận phương án triển khai dự án Khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc (dự kiến khởi công vào dịp 19/12); đồng ý đưa khu đất Bình Quới-Thanh Đa và Cù lao Bến Đình ra đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất lớn và phê duyệt chi hơn 17.000 tỷ đồng để nạo vét hai rạch lớn phía Nam là rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.

Nhiều nghị quyết về chính sách văn hóa-xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng được thông qua. Đây là nhóm nghị quyết đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh trên toàn bộ địa giới hành chính mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã thông tin về việc triển khai các dự án trọng điểm thể hiện quyết tâm đưa Thành phố vào top 100 thành phố đáng sống toàn cầu vào năm 2030, trong đó có dự án chống ngập và hệ thống giao thông kết nối với sân bay Long Thành.

Tàu du lịch hạng sang chở khách tham quan Thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ban thường vụ của Tỉnh ủy Đồng Nai và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc, thống nhất rất nhiều hạng mục kết nối giao thông liên vùng.

Trước mắt, hai địa phương tập trung ưu tiên cho những công trình kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành; tiến tới đề xuất, xin chủ trương làm hai tuyến đường sắt Suối Tiên-sân bay Long Thành và Thủ Thiêm-sân bay Long Thành.

Liên quan đến dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, Thành phố đang thực hiện tiếp nhận đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Thành phố tiến hành thu hồi khoảng hơn 5ha đất để phục vụ việc khởi công, dự kiến vào ngày 19/12. Sau 5 năm triển khai, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc sẽ đủ điều kiện để Thành phố tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế hoặc khu vực.

Để các nghị quyết được thông qua sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở, ngành và chính quyền các phường, xã, đặc khu tập trung, chủ động, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm.

Trong đó, các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố...

Ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, minh bạch và đạt kết quả cao./.

