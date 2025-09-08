TP Hồ Chí Minh: Thực hiện thủ thuật can thiệp cực hiếm để cứu sống thai nhi

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã thực hiện thành công thủ thuật can thiệp cực hiếm và phức tạp, góp phần cứu sống thai nhi trong bụng mẹ.

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sỹ trong lĩnh vực y học bào thai-sản phụ khoa, một chuyên ngành còn rất mới tại Việt Nam.

Chị T.N.B (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) mang thai lần đầu, đến Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng thai ở tuần thứ 28 kèm các triệu chứng khó thở và mệt mỏi.

Qua siêu âm tim thai, các bác sỹ phát hiện có một khối u nhau thai lớn làm tăng sinh mạch máu khiến lưu lượng máu đổ về tim thai, thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng.

Tiến sỹ, bác sỹ Trần Nhật Thăng, Trưởng Khoa Phụ sản cho biết đây là tình huống nguy hiểm, đẩy thai nhi vào trạng thái “ngàn cân treo sợi tóc."

Sinh non ở thời điểm 28 tuần có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử. Tuy nhiên, theo dõi sát mỗi ngày, bác sỹ nhận thấy không thể trì hoãn thêm và buộc phải can thiệp kịp thời.

Trước tình huống cấp bách, bệnh viện nhanh chóng thành lập hội đồng chuyên môn gồm các bác sỹ sản, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh-can thiệp mạch.

Sau hội chẩn, các bác sỹ quyết định thực hiện thủ thuật tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai nhằm giảm áp lực cho tim thai và kéo dài thai kỳ thêm ít nhất 4 tuần.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Võ Tấn Đức, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết thông thường thủ thuật can thiệp nội mạch được tiến hành dưới hướng dẫn của tia X. Tuy nhiên, để bảo vệ thai nhi khỏi phơi nhiễm tia xạ, toàn bộ quy trình lần này được thực hiện hoàn toàn dưới siêu âm.

Việc chọc kim xuyên thành bụng vào tử cung để định vị và tiếp cận mạch máu chính của khối u đòi hỏi độ chính xác rất cao, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, kinh nghiệm dày dạn của êkíp.

Ban đầu, êkíp sử dụng coil (lò xo kim loại nhỏ) để làm tắc mạch khối u, nhưng do lưu lượng máu quá lớn, dòng chảy không được chặn hoàn toàn. Các bác sỹ sau đó đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, sử dụng keo sinh học để lấp đầy các khoảng hở quanh coil và mạch máu. Đây là thao tác cực kỳ rủi ro bởi nếu keo theo dòng máu đi vào tim hoặc não thai nhi có thể gây tắc mạch, dẫn đến tử vong.

May mắn là sau can thiệp, dòng máu đổ về tim thai giảm nhanh, khối u co nhỏ và chức năng tim hồi phục. Thai kỳ không chỉ duy trì được đến mốc 32 tuần như kỳ vọng mà kéo dài đến 39 tuần rưỡi, em bé chào đời an toàn, không cần can thiệp cấp cứu.

Hiện tại, bé hơn 4 tháng tuổi, sức khỏe ổn định, phát triển tốt và được theo dõi định kỳ sau sinh./.

Lần đầu tiên có đơn vị y tế ngoài công lập được thực hiện phẫu thuật điều trị thai nhi Hệ thống Y tế Vinmec là đơn vị y tế ngoài công lập được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị thai nhi ngay từ trong bụng mẹ, giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số trước khi ra đời.