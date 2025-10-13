Trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý cho quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý cho quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và New Zealand.

Thành phần tham gia về phía Việt Nam có đại biểu các cơ quan: Binh chủng Công binh; Binh chủng Đặc công; Cục Đối ngoại; Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Học viện Quân y; cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 mới hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) và phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Về phía quốc tế có các chuyên gia tâm lý của Lực lượng Quốc phòng New Zealand do Trung tá Không quân Jen Atkinson, Trưởng Phòng Tâm lý học Tác chiến làm Trưởng đoàn; đại diện Đại sứ quán New Zealand và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tâm lý cho quân nhân sau khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thảo luận những bài học kinh nghiệm liên quan đến hỗ trợ tâm lý quân nhân thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và New Zealand.

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, chương trình hướng tới các thành viên của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 - những người vừa kết thúc một năm làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei và Nam Sudan.

Việc hỗ trợ tâm lý hậu triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt của châu Phi.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.6 trở về với gia đình sau một năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại đợt trao đổi kinh nghiệm lần này, ngoài các hoạt động xã giao, các quân nhân và đại biểu sẽ tham quan cơ sở huấn luyện Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Các chuyên gia đến từ New Zealand trao đổi với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 nhằm thu thập dữ liệu, xây dựng chương trình hỗ trợ tâm lý cho quân nhân Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội nghiên cứu chuyển giao nội dung từ Chương trình Hỗ trợ tâm lý triển khai lực lượng Quốc phòng New Zealand để áp dụng phù hợp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; phát triển chương trình hỗ trợ tâm lý trong các khu vực tranh chấp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các thành viên của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cũng chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho bản thân và gia đình sau khi triển khai; cũng như chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý cho Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Bày tỏ sự trân trọng những đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Đại tá Shauna Graham, Tùy viên Quốc phòng New Zealand phụ trách Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và lòng nhân ái mà các bạn đã thể hiện trong mỗi nhiệm vụ và mong muốn những bài học mà chúng tôi đã tích lũy được từ những người từng tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc như tôi có thể góp phần hỗ trợ những quân nhân của Việt Nam.”

Trung tá Không quân Jen Atkinson, Trưởng đoàn chuyên gia tâm lý của Lực lượng Quốc phòng New Zealand cũng cho biết rất vui mừng được tham gia, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và làm việc cùng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để hỗ trợ tâm lý cho các quân nhân Việt Nam trở về từ các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

New Zealand là quốc gia có bề dày kinh nghiệm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình, đặc biệt là hệ thống hỗ trợ tâm lý bài bản cho lực lượng Quốc phòng nói chung và lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nói riêng.

Đợt trao đổi kinh nghiệm lần này là sự hỗ trợ thiết thực, quý báu của New Zealand dành cho Việt Nam để mang lại những bài học quý báu, góp phần định hướng cho công tác xây dựng, triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý trong toàn bộ quy trình huấn luyện, chuẩn bị, thực hiện và tái hòa nhập của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục tham gia sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian tới với chủ trương mở rộng quy mô, hình thức, địa bàn tham gia.

Về hợp tác trong lĩnh vực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và New Zealand, thời gian qua Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết và triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác huấn luyện gìn giữ hòa bình.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và trao đổi chuyên môn về lĩnh vực này, trong đó có việc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phía Việt Nam đề nghị New Zealand tiếp tục mời Việt Nam cử sĩ quan tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn, diễn tập về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các hội thảo trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn gìn giữ hòa bình tổ chức tại New Zealand; đồng thời mong muốn New Zealand tiếp tục dành các suất học chỉ huy tham mưu cho các sỹ quan Việt Nam nhằm nâng cao năng lực phục vụ cho sỹ quan Việt Nam ứng tuyển vào các vị trí làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc./.

