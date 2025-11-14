Trung Quốc thử nghiệm tàu tấn công đổ bộ mới trên biển

Hải quân Trung Quốc cho biết tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới mang tên Tứ Xuyên đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào ngày 14/11, khởi hành từ một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải để tiến hành kiểm tra độ tin cậy và ổn định của hệ thống điện cũng như hệ thống động lực của tàu.

Theo Hải quân Trung Quốc, tàu Tứ Xuyên - hạ thủy vào tháng 12 năm ngoái - có lượng giãn nước toàn tải hơn 40.000 tấn.

Tàu được trang bị máy phóng điện từ, có khả năng mang theo máy bay cánh cố định, máy bay trực thăng và các thiết bị đổ bộ.

Trung Quốc đang tăng cường năng lực hải quân nhằm nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia.

Việc tàu Tứ Xuyên tiến hành thử nghiệm trên biển diễn ra sau khi tàu sân bay thứ ba của nước này - tàu Phúc Kiến - chính thức đi vào hoạt động trong tuần trước.

Tàu Phúc Kiến là tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc và tàu sân bay đầu tiên được trang bị hệ thống máy phóng điện từ tiên tiến giúp tăng tốc độ cất cánh của các máy bay chiến đấu./.



Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động Hải quân Trung Quốc thời gian qua mở rộng nhanh chóng nhằm tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương và thách thức ảnh hưởng của liên minh do Mỹ dẫn đầu.