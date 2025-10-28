Trung Quốc: Tàu ngầm lặn sâu có người lái hoàn thành sứ mệnh thám hiểm Bắc Cực

Ngày 27/10, một đoàn thám hiểm khoa học của Trung Quốc đã trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát Bắc Cực với sự hỗ trợ của tàu nghiên cứu khoa học Tansuo-3 (Khám phá 3) và tàu ngầm lặn sâu có người lái Fendouzhe (Người kiên cường).



Cụ thể, tàu ngầm Fendouzhe đã thực hiện thành công 43 lượt lặn sâu và các hoạt động phối hợp dưới nước với tàu ngầm Jiaolong (Giao Long) - phương tiện từng thực hiện lần lặn sâu đầu tiên của Trung Quốc dưới lớp băng Bắc Cực.

Trong quá trình khảo sát, tàu ngầm Fendouzhe đã thu thập nhiều mẫu nước, trầm tích, đá và sinh vật quý giá, cùng dữ liệu quan trắc phong phú. Kết quả phân tích các mẫu vật được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho các nghiên cứu chuyên sâu về quá trình biến đổi khí hậu hiện diễn ra nhanh chóng tại Bắc Cực và cơ chế thích nghi của hệ sinh vật vùng cực.



Trong 56 ngày hoạt động tại Bắc Băng Dương, đoàn nghiên cứu đã triển khai một loạt nhiệm vụ khảo sát khoa học, trong đó có chuyến lặn sâu đầu tiên của tàu Fendouzhe tại dãy núi ngầm Gakkel thuộc lưu vực Á-Âu - nơi tỷ lệ băng bao phủ trên biển vượt quá 80%. Độ sâu tối đa mà tàu ngầm Fendouzhe đạt được trong đợt lặn này là 5.277m.



Trong quá trình thám hiểm, đội vận hành tàu ngầm Jiaolong cũng thực hiện hơn 10 lượt lặn tại Bắc Cực. Hai tàu ngầm Jiaolong và Fendouzhe đã phối hợp nhịp nhàng trong các nhiệm vụ dưới nước, bao gồm tìm kiếm, định vị tương hỗ và ghi hình động.

Trước đó, vào ngày 22/7, cùng với tàu ngầm lặn sâu có người lái Fendouzhe, tàu Tansuo-3 đã khởi hành từ Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) để thực hiện chuyến khảo sát do Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phối hợp tổ chức.



Chuyến thám hiểm là minh chứng rõ nét cho năng lực hoạt động của tàu nghiên cứu khoa học Tansuo-3 và tàu ngầm lặn sâu có người lái Fendouzhe trong điều kiện khắc nghiệt của vùng băng cực. Bên cạnh đó, bằng việc tiên phong xây dựng mô hình lặn kết hợp tàu - tàu ngầm mang tính cơ động, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên liên tục tiến hành các chuyến lặn sâu của tàu ngầm có người lái tại khu vực Bắc Băng Dương./.

