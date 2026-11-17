Chiều 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã dự lễ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (18/11/1946-18/11/2026) của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận, biểu dương những thành tựu nhà trường đạt được trong chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành; nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trước yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất liêm chính, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực tiễn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững bản chất, cốt cách trường Đảng, bảo đảm tính Đảng, tính định hướng chính trị trong đào tạo, bồi dưỡng; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đặc biệt, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang mô hình giảng viên và học viên đồng kiến tạo tri thức. Giảng viên không chỉ là người truyền đạt mà phải trở thành người thiết kế, tổ chức, dẫn dắt và huấn luyện quá trình học tập, khơi dậy tư duy chủ động, năng lực phản biện và khả năng tự học của học viên.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên theo phương châm “4S:” sâu nghiệp vụ, sắc lý luận, sát thực tiễn và sành công nghệ. Cùng với đổi mới đào tạo, nhà trường nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách.

Các công trình nghiên cứu cần xuất phát từ những vấn đề lớn, những khâu đột phá trong chiến lược phát triển của tỉnh; tạo ra các luận cứ khoa học, giải pháp có tính khả thi, góp phần giải quyết những bài toán phát triển của Nghệ An. Nhà trường tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện lộ trình đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục và hiệu quả.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, có chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường đặt hàng và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng trường chính trị chuẩn.

Trải qua hành trình xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Sứ mệnh xuyên suốt là đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể nhà trường. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Những năm gần đây, nhà trường có bước phát triển toàn diện.

Trong 5 năm qua, nhà trường đã mở 592 lớp với gần 39.000 lượt học viên, tăng hơn 60% so với giai đoạn trước. Đội ngũ cán bộ, giảng viên từng bước được chuẩn hóa, hiện có 10 tiến sỹ, 42 thạc sỹ. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được đẩy mạnh với 29 đề tài cấp trường, 6 hội thảo cấp bộ, 12 hội thảo cấp tỉnh và 19 đầu sách, kỷ yếu được xuất bản.

Đặc biệt, ngày 30/1/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1, trở thành một trong hai trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên của cả nước đạt chuẩn. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để Nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn mức 2.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An Vương Quang Minh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhà trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.../.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố Trường chính trị tỉnh, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.