Từ 31/10, chính thức bỏ 5 hình thức kỷ luật học sinh sau gần 40 năm áp dụng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/TT về khen thưởng và kỷ luật học sinh đã được ban hành từ năm 1988, cách đây 37 năm, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo còn mang tên Bộ Giáo dục.

Có hiệu lực suốt 37 năm, Thông tư 08 được coi là thông tư “già” nhất trong các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù việc sửa đổi Thông tư 08 đã được các nhà trường, địa phương kiến nghị sửa đổi hàng chục năm qua.

Sau gần 40 năm, Thông tư 19 gần như đã thay đổi hoàn toàn các hình thức kỷ luật học sinh của Thông tư 08 vốn đã quá lạc hậu.

Thông tư 19 đặt nguyên tắc trong kỷ luật học sinh phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh.

Thông tư 19 quy định không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật cao nhất là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỷ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Theo đó, tất cả các hình thức kỷ luật đã được quy định tại Thông tư 08 trước đây đã chính thức được huỷ bỏ. Thông tư 08 quy định 5 hình thức kỷ luật gồm: khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và hình thức cao nhất là đuổi học một năm.

Bên cạnh các hình thức kỷ luật, Thông tư 19 cũng quy định về hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm cho học sinh như khuyên bảo, động viên, theo dõi, tư vấn, yêu cầu học sinh tham gia công tác xã hội trong nhà trường, phối hợp với gia đình để hỗ trợ học sinh thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi…

Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 31/10./.

