Bắc Ninh: Xử lý vụ bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3

Liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3, tỉnh Bắc Ninh bị bạn đánh trong khuôn viên trường học được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội (Facebook) tối 15/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục Nguyễn Văn Tuấn cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn vay mượn tiền giữa một số học sinh cùng lớp 8A4.

Cụ thể, học sinh N.Đ.Q lớp 8A4 khi đi học có vay tiền của học sinh N.T.K và T.M.H (cùng là học sinh lớp 8A4). Sau đó K và H đòi tiền Q một số lần nhưng chưa trả.

Sáng 15/9, trong giờ ra chơi giữa các tiết học, K, H và một số học sinh khác đến gặp và gọi Q vào trong khu vực nhà vệ sinh nam của nhà trường để nói chuyện.

Tại đây, H cầm chổi quét rác dọa và đánh vào người Q khoảng 5, 6 cái; K dùng chân đá vào đầu và người Q. Quá trình Q bị đánh có một số học sinh đứng xem và quay lại video. Chiều 15/9, khi Q đi học thì tiếp tục bị K và M (cùng là học sinh lớp 8 của nhà trường) dùng chân tay đánh trên lớp học.

Đến chiều tối 15/9, một số học sinh đã chia sẻ đoạn video H, K đánh Q vào một số trang nhóm của học sinh. Sau đó, gia đình Q xem được video nên đã bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội Facebook.

Thầy Nguyễn Xuân Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3 cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc học sinh bị đánh, nhà trường đã nhanh chóng cử giáo viên chủ nhiệm lớp 8A4 cùng Tổng phụ trách Đội trực tiếp đến các gia đình học sinh liên quan để tìm hiểu, xác minh sự việc; đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp cùng Công an xã làm rõ.

Nhà trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật, tạm dừng học đối với các học sinh có liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Trong ngày 16/9, lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên em Q hai lần nhằm giúp em ổn định tâm lý. Đại diện gia đình các học sinh vi phạm cũng đã đến xin lỗi gia đình em Q.

Hiện em Q đang được gia đình đưa đi khám tổng thể tại Bệnh viện Đa khoa Anh Quất, sức khỏe ổn định và tâm lý dần được củng cố.

Nhà trường tiếp tục theo dõi sát sao, đồng hành cùng gia đình để hỗ trợ em trong quá trình học tập và rèn luyện.

“Nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời luôn nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và nhân văn, để mỗi học sinh yên tâm học tập và phát triển toàn diện,” thầy Tuấn nhấn mạnh./.

