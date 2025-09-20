Từ đêm 22/9, siêu bão Ragasa gây biển động dữ dội tại khu vực Bắc Biển Đông

Nhận định về bão Ragasa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Đến 13 giờ ngày 21/9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 22/9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 15-16, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lưu ý do ảnh hưởng của bão, từ chiều 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông Dự báo đến ngày 23/9, bão đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.