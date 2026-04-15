Tuyên Quang: Trả lại gần 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Sáng 15/4, ông Hà Phúc Sơn, Trưởng Công an phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an phường đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết sự việc chuyển khoản nhầm số tiền lớn giữa hai công dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trước đó, chị Trần Thị Lương, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Mỹ Lâm trình báo về việc nhận được số tiền hơn 486 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân nhưng không rõ nguồn gốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Lâm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ người chuyển tiền là anh Nguyễn Đức Nguyên, sinh năm 1998, trú tại tỉnh Nghệ An. Anh Nguyên xác nhận do sơ suất trong giao dịch nên đã chuyển nhầm số tiền trên.

Dưới sự hướng dẫn, vận động nhiệt tình, giải thích thấu tình đạt lý của Thiếu tá Nguyễn Trọng Quân, cán bộ Công an phường Mỹ Lâm, chị Trần Thị Lương đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho anh Nguyễn Đức Nguyên.

Quá trình giải quyết sự việc được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật./.

