Tỷ giá ngày 10/9: Giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm

Ngày 10/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng quay đầu giảm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hôm nay là 25.221 VND/USD, giảm 15 đồng so với sáng 9/9.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.482 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.959 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.025-26.447 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8h25 sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.192-26.482 VND/USD (mua vào-bán ra). So với sáng 9/9, Vietcombank giảm 25 đồng ở chiều mua vào và giảm 15 đồng ở chiều bán ra; BIDV giảm 38 đồng ở chiều mua vào và giảm 15 đồng ở chiều bán ra.

Ngược lại với tỷ giá USD, Vietcombank lại tăng tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) thêm 5 đồng ở cả chiều mua và tăng 4 đồng ở chiều bán so với sáng 9/9, niêm yết ở mức 3.647-3.763 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá NDT tại BIDV lại giảm 1 đồng ở chiều mua vào và nhưng lại tăng 2 đồng ở chiều bán ra, hiện ở mức 3.661-3.750 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

