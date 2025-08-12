Tỷ giá ngày 12/8: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng nhẹ

Tỷ giá ngày 12/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục đà tăng; còn tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) giảm không đáng kể.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng so với sáng 11/8, lên mức 25.243 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.505 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.980 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.031-26.455 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại lúc 9h sáng 12/8, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.050-26.410 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 11/8.

Còn với đồng nhân dân tệ, Vietcombank niêm yết ở mức 3.592-3.707 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 1 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng 11/8.

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ giảm nhẹ 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, vẫn được niêm yết ở mức 3.600-3.698 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

