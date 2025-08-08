Tỷ giá ngày 8/8: Đồng USD và nhân dân tệ cùng giảm giá

Tỷ giá ngày 8/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại cùng giảm.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giảm 11 đồng so với sáng 7/8, xuống mức 25.228 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.489 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.967 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.028-26.450 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại sáng 8/8, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.030-26.390 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 7/8.

Còn với đồng nhân dân tệ, Vietcombank niêm yết ở mức 3.593-3.708 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 2 đồng đối với chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ cũng giảm 3 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng bán ra, được niêm yết ở mức 3.601-3.699 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

