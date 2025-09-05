Vang tiếng trống khai trường nơi bão lũ đi qua

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2025-2026 trên cả nước, sáng 5/9, các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An - nơi cách đây không lâu còn ngổn ngang bùn đất đã nỗ lực, kịp thời khắc phục mọi khó khăn để học sinh có ngày khai trường trọn vẹn.

Linh hoạt bố trí điểm khai giảng cho học sinh

Cô giáo Lò Thị Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Điện 1, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa, cho biết bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở trường lớp học tại điểm lẻ Trường mầm non và tiểu học bản Xa Mang.

Ngay sau bão, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động nhiều lực lượng cùng nhân dân phối hợp với thầy cô, phụ huynh nhanh chóng dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục thiệt hại.

Nhờ sự chung sức ấy, các phòng học đã được vệ sinh, bàn ghế được chỉnh trang... Tuy nhiên, khuôn viên điểm trường vẫn còn khối lượng lớn bùn đất chưa đủ điều kiện để tổ chức lễ khai giảng.

Do khoảng cách giữa điểm lẻ Xa Mang đến điểm trường chính khá xa, nên chính quyền xã đã linh hoạt bố trí địa điểm Nhà văn hóa bản Xa Mang để thầy và trò tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh mầm non và tiểu học.

Lễ khai giảng tại Điểm trường bản Xa Mang, Trường tiểu học Sơn Điện 1 và Trường mầm non Sơn Điện 1, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Theo bà Hà Thị Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện, trận lũ quét vào ngày 25-26/8 gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, trường lớp học tại bản Xa Mang.

Gấp rút chuẩn bị mọi công tác trong điều kiện rất khó khăn về đi lại nhưng chính quyền xã đã phối hợp tốt với Điện lực Quan Sơn đảm bảo nguồn điện về bản; phối hợp với Viễn thông Quan Sơn kết nối mạng Internet và chuẩn bị ti vi màn hình lớn, sẵn sàng truyền hình trực tiếp lễ khai giảng toàn quốc, giúp các em học sinh được hòa chung không khí ngày hội khai trường của cả nước.

Chịu thiệt hại nặng nề do bão số 5 nhưng hôm nay 5/9, gần 400 học sinh Trường Tiểu học Tam Thanh, xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã có ngày khai giảng trọn vẹn và ý nghĩa.

Ông Đỗ Xuân Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Thanh, cho biết khi bão số 5 đổ bộ, khu Cha Lung, Trường Tiểu học Tam Thanh bị cô lập hoàn toàn, 2 ngày sau lực lượng cứu trợ mới tiếp cận được khu trường.

Hàng trăm khối đất đá phủ lấp cổng trường, sân trường. Lũ về đã cuốn trôi và làm đổ 30m tường rào, bùn đất tràn vào lớp học, cuốn trôi và làm hư hỏng 20 bộ bàn ghế; toàn bộ bảng, giá sách, thiết bị, đồ dùng dạy học bị ngập nước, hư hỏng.

Nhà trường đã huy động tất cả các cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh, sự hỗ trợ của lực lượng công an, bộ đội biên phòng tham gia thu dọn, gạt bùn đất ra khỏi các phòng học, rửa bàn ghế, vệ sinh tường, nền lớp học sạch sẽ.

Ủy ban Nhân dân xã huy động máy cơ giới không kể ngày đêm, múc toàn bộ hàng trăm khối đất đá, bùn đất lấp cổng, sân trường...

Điểm trường bản Xa Mang, Trường tiểu học Sơn Điện 1 (Thanh Hóa) là điểm trường bị lũ quét do ảnh hưởng bão số 5. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục thiệt hại, tích cực dọn dẹp trường lớp nhưng lễ khai giảng năm nay, nhà trường tập trung toàn bộ học sinh tại khu Cha Lung về khai giảng tại điểm trường chính để đảm bảo an toàn và tạo không khí vui tươi, hào hứng của năm học mới.

Sau bão số 5, ngành giáo dục Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề, hàng chục điểm trường bị tốc mái, sạt lở, ngập lụt...

Để chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 3098/SGDĐT-VP gửi các xã, phường, đơn vị trực thuộc về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Bảo đảm học sinh vùng lũ được đến trường đúng dịp khai giảng

Khai giảng năm học 2025-2026 là lễ khai giảng đặc biệt đối với học sinh và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Đây là ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ tháng 7, tháng 8 vừa qua. Toàn bộ cơ sở vật chất bị nhấn chìm trong bùn đất hoặc nước lũ cuốn trôi.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ý nghĩa và đủ đầy, Ban Giám hiệu hai trường Mầm non và Tiểu học Mỹ Lý 2 đã chung tay dọn dẹp, trang trí cờ hoa rực rỡ.

Đúng 7 giờ, lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm theo đúng các nghi thức.

Học sinh của nhà trường chủ yếu là con em dân tộc Mông, Thái, đi lại khó khăn. Vì vậy bên cạnh lễ khai giảng trực tiếp tại Trường Mầm non Mỹ Lý, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã bố trí cho học sinh ở hai bản Yên Hòa và Xằng Trên dự lễ khai giảng trực tuyến.

Hơn 800 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Mặc dù còn nhiều khó khăn khi Trường mới đang trong giai đoạn làm mặt bằng, chuẩn bị xây móng, dự kiến hết học kỳ 1 mới hoàn thành, với quyết tâm “không để các em không được đi học,” nhà trường phối hợp với các bản bố trí học sinh về học tại 5 điểm bản ngay tại Nhà văn hóa bản.

Sẵn sàng cho năm học mới, tất cả cán bộ, giáo viên đã cùng nhau dọn dẹp bùn đất, sửa sang lại nhà văn hóa, đồng thời giúp đỡ các hộ dân trong bản khắc phục khó khăn.

Năm học mới 2025-2026, ngành giáo dục Nghệ An xác định chủ đề “Hiện đại hóa, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.” Trong đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ và 7 giải pháp đột phá, chú trọng vào đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dạy và học; tạo động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát toàn bộ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực. Những đơn vị có đủ điều kiện sẽ dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão số 3, số 5 với mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều trường học hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn và việc học tập của hàng ngàn học sinh, giáo viên.

Với mục tiêu bảo đảm cho tất cả học sinh vùng lũ đều được đến trường đúng dịp khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương và ngành giáo dục chủ động phối hợp với sở, ngành tập trung huy động lực lượng vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục bị hư hại, bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa...

Bên cạnh sự đóng góp của ngành, sự chung tay của toàn xã hội, tỉnh Nghệ An đã trích 50 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ Trung ương và tỉnh để kịp thời sửa chữa, xây dựng lại những điểm trường hư hại./.

