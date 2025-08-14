Vì sao ngày càng ít người Mỹ sử dụng đồ uống có cồn?

Ngày 13/8, công ty tư vấn và phân tích Gallup công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ngày càng ít người Mỹ sử dụng đồ uống có cồn do họ tin rằng những thức uống này, ngay kể cả với loại có nồng độ vừa phải, cũng tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe.

Cụ thể, có tới 53% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng đồ uống có cồn vừa phải gây hại cho sức khỏe, cao gần gấp đôi tỷ lệ 28% ghi nhận năm 2015 và là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Trong số này có khoảng 67% trong nhóm tuổi từ 18-34.

Nếu xét riêng nhóm tuổi từ 55 trở lên, tỷ lệ có cùng quan điểm trên cũng lên tới 50%, cao gần 2,5 lần so với cách đây 10 năm.

Cuộc khảo sát được Gallup thực hiện vào tháng 7 vừa qua, cho thấy rõ xu hướng thay đổi trong suy nghĩ của nhiều người về các loại đồ uống có tỷ lệ cồn vừa phải: từ vô hại, thậm chí có lợi, sang có hại. Ngay cả những người thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn cũng đang dần theo khuynh hướng này và có thiên hướng tiêu thụ ít đi.

Cũng nhờ thế, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn nói chung tại Mỹ đang có xu hướng giảm, nhất là ở nhóm tuổi thanh niên. Theo khảo sát, 54% người trưởng thành ở Mỹ uống rượu mạnh, rượu vang hoặc bia, tỷ lệ thấp nhất trong 3 thập kỷ qua.

Theo các chuyên gia y tế, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy các loại đồ uống có cồn gây nhiều hệ quả xấu cho sức khỏe và là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư.

Chính phủ Mỹ đang cập nhật các hướng dẫn chế độ ăn uống mới, bao gồm cả hướng dẫn về đồ uống có cồn. Người dân được khuyến nghị không nên uống rượu, bia, hoặc nếu có chỉ hạn chế tối đa 2 ly/ngày đối với nam giới và 1 ly/ngày đối với nữ giới./.

Lạm dụng rượu kéo dài dẫn tới xơ gan nặng, nhiều bệnh nhân nguy kịch Bác sỹ cảnh báo xơ gan do nghiện rượu khiến cơ thể suy giảm miễn dịch, dễ rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu gặp thêm yếu tố như viêm hay xuất huyết.