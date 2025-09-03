Video lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của Trung Quốc

Ngày 3/9, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Cuộc duyệt binh kéo dài khoảng 70 phút với sự tham gia của 45 khối đội hình; huy động hơn 12.000 binh sĩ và hàng trăm khí tài sản xuất nội địa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dõi sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn cùng 25 nguyên thủ và người đứng đầu các chính phủ nước ngoài.

Chủ tịch nước Lương Cường đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện này, qua đó khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới./.