Việt Nam - Áo tăng cường hợp tác phát triển công nghệ bán dẫn

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ tại châu Âu diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/3/2025, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn cũng như năng lượng nguyên tử an toàn bền vững.

Việt Nam - Áo thúc đẩy công nghiệp bán dẫn

Ngày 26/3 vừa qua Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cùng Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) với Tập đoàn EVGroup của Áo - một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp thiết bị cho sản xuất bán dẫn.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến trong quá trình thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao - lĩnh vực đang ngày càng trở nên thiết yếu đối với nền kinh tế số toàn cầu.

Biên bản ghi nhớ tập trung vào ba trụ cột chính gồm: Nghiên cứu và phát triển (R&D), Đào tạo và xây dựng năng lực, hợp tác sản xuất và thử nghiệm.

Trong đó, nghiên cứu và phát triển sẽ tập trung thúc đẩy các chương trình R&D trong các công nghệ then chốt như chế tạo nano, đóng gói 3D và MEMS.

Đào tạo & Xây dựng năng lực sẽ tập trung thiết kế chương trình đào tạo chuyên sâu cho sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực bán dẫn.

Hợp tác sản xuất và thử nghiệm sẽ triển khai các dự án thực tiễn nhằm đưa Việt Nam tiến gần hơn tới việc xây dựng nền công nghiệp sản xuất bán dẫn hiện đại.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương bày tỏ sự vui mừng trước tiến trình hợp tác ngày càng được mở rộng giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa các đơn vị chuyên môn của hai bên.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: "Sự hợp tác giữa EVGroup với Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và PTIT không chỉ góp phần nâng cao năng lực ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, mà còn mang lại giá trị thiết thực trong công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển, phù hợp với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển bền vững của đất nước."

Triển vọng hợp tác công nghệ nguồn, công nghệ lõi giữa Áo với Việt Nam Tại buổi làm việc với Đại sứ Công nghệ của Bộ Ngoại giao Áo, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định ưu tiên trong nhiệm kỳ công tác là thúc đẩy ngoại giao công nghệ với nước này.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin nhận định: “Với chuyên môn, năng lực của EVGroup và chính sách khuyến khích đầu tư vào bán dẫn trong nước, Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả cụ thể và vững chắc trong lĩnh vực này."

Về phía EVGroup, Tổng Giám đốc điều hành Hermann Waltl chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một tương lai mà các công nghệ bán dẫn tiên tiến đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các ngành công nghiệp trên toàn cầu."

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời cụ thể hóa Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – IAEA trong phát triển năng lượng nguyên tử an toàn và bền vững

Trước đó vào ngày 25/3, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cùng Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna, Cộng hòa Áo.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương và Đoàn công tác làm việc tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương trân trọng cảm ơn IAEA vì những hỗ trợ thiết thực dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, cũng như kết nối Việt Nam với các sáng kiến quốc tế về năng lượng nguyên tử.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đồng thời thông tin đến IAEA về hai nội dung trọng điểm Việt Nam đang triển khai: dự thảo Luật Năng lượng Nguyên tử (sửa đổi) và kế hoạch tái khởi động Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đặc biệt, liên quan đến việc tái khởi động Dự án Điện hạt nhân, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị IAEA chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác quy hoạch tổng thể, xây dựng lộ trình triển khai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lựa chọn đối tác công nghệ chiến lược.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn sâu từ IAEA trong một số nội dung then chốt như: Thiết lập cơ quan pháp quy hạt nhân độc lập và hiệu quả; Xây dựng quy trình cấp phép nhà máy điện hạt nhân phù hợp chuẩn mực quốc tế; Tăng cường an ninh, an toàn hạt nhân; Thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên; Ban hành các quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại về hạt nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương và Đoàn công tác thăm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đại diện IAEA đánh giá cao thiện chí và quyết tâm của Việt Nam trong việc khôi phục các chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về cả chuyên môn và kỹ thuật. IAEA sẽ bố trí nguồn lực để sớm góp ý cho Dự thảo Luật Năng lượng Nguyên tử (sửa đổi) và phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam để chuẩn bị nội dung chi tiết cho các cuộc làm việc chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới.

Trong lĩnh vực đào tạo, IAEA giới thiệu Trung tâm Đào tạo An ninh Hạt nhân và các mô hình đào tạo hiện hành, sẵn sàng cử chuyên gia đến hỗ trợ tại Việt Nam cũng như tiếp nhận cán bộ Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại IAEA.

Buổi làm việc là dấu mốc quan trọng, tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và IAEA, mở ra triển vọng mới trong việc ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo định hướng an toàn, hiện đại và bền vững./.