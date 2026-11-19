Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Chile là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 15-17/11/2026 của Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, tạo động lực và khuôn khổ quan trọng để Việt Nam và Chile khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa./.

Việt Nam-Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược Việt Nam và Chile đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, trong đó xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và 6 trụ cột hợp tác chiến lược.