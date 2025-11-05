Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đang diễn ra tại Samarkand (Uzbekistan), Việt Nam được các quốc gia thành viên tín nhiệm tái bầu làm Phó Chủ tịch Kỳ họp.

Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này tại 2 Kỳ họp liên tiếp lần thứ 42 và 43 thể hiện vị thế, uy tín và năng lực đóng góp ngày càng cao của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đồng thời khẳng định sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, trách nhiệm và khả năng điều hành của Việt Nam trong khuôn khổ UNESCO.

Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất của UNESCO, gồm tất cả 194 quốc gia thành viên, có thẩm quyền quyết định những vấn đề chiến lược của UNESCO như đường lối, chính sách, chương trình hợp tác, ngân sách trung hạn và bầu các cơ quan lãnh đạo của UNESCO.

Việc Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch góp phần tăng cường đóng góp thực chất của Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách, điều phối và triển khai các sáng kiến của UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin-truyền thông.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn làm Trưởng đoàn, tham dự tích cực vào Kỳ họp diễn ra từ ngày 30/10-13/11.

Tham gia đoàn có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, cùng đại diện Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và một số bộ ngành, địa phương.

Phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Đại hội đồng ngày 4/11, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao vai trò và đóng góp của UNESCO trong 80 năm qua kể từ khi được thành lập năm 1945 đối với hòa bình, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và phát triển bền vững trên thế giới, cho rằng UNESCO đã khẳng định mạnh mẽ vai trò là “Ngôi nhà của trí tuệ.”

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, Thứ trưởng nhấn mạnh UNESCO cần phát huy hơn nữa vai trò riêng biệt của mình, tăng cường chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và thúc đẩy các cách tiếp cận sáng tạo, bao trùm.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà UNESCO đạt được trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đề cập đến những chủ trương, chính sách và sáng kiến của Việt Nam. Về giáo dục, Chính phủ Việt Nam quyết định miễn học phí cho tất cả học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập từ niên khóa 2025-2026, nằm trong khuôn khổ của cuộc cải cách lớn nhằm xây dựng hệ thống giáo dục bao trùm, công bằng và chất lượng.

Về văn hóa, Việt Nam cho rằng văn hóa phải trở thành trụ cột của hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng. Văn hóa là nền tảng và là động lực nội sinh của phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề nghị UNESCO đề xuất Liên hợp quốc sớm phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.”

Ở cấp độ quốc gia, Việt Nam đang xây dựng Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Về khoa học, Thứ trưởng Ngô Lê Văn chia sẻ Việt Nam đang quyết liệt triển khai chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tạo bứt phá phát triển.

Tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với sự tham dự của 72 quốc gia - một trong những sự kiện ký kết điều ước quốc tế lớn nhất trong vòng 10 năm qua, cùng với đó là Lễ kỷ niệm 50 năm Chương trình Thủy văn quốc tế và 60 năm Chương trình Khoa học về nước của UNESCO, thể hiện cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào nỗ lực thúc đẩy an ninh số toàn cầu và an ninh nguồn nước.

Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ vui mừng và đề cao những đóng góp gần đây của Việt Nam trong hệ sinh thái danh hiệu của UNESCO như danh hiệu Di sản văn hóa thế giới của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc (tháng 7/2025), danh hiệu Thành phố Sáng tạo về lĩnh vực điện ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 10/2025) và việc UNESCO vinh danh và cùng kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn (tháng 10/2025).

Đây không chỉ là niềm vinh dự của Việt Nam mà còn là sự tôn vinh các giá trị phổ quát của đa dạng văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp tham dự Kỳ họp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã có cuộc tiếp xúc với bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc đương nhiệm UNESCO.

Tại cuộc gặp ông Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc mới của UNESCO nhiệm kỳ 2025-2029, Thứ trưởng đã trao thư của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng và mời ông Khaled El-Enany sớm sang thăm Việt Nam.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đã gặp ông Khondker M. Talha, Chủ tịch Kỳ họp 43 Đại hội đồng UNESCO; ông Aloyev Bakhromjon Juraboyevich, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Uzbekistan; tiếp xúc với lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn một số quốc gia thành viên để trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với UNESCO và với các nước, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ đối với các sáng kiến và hồ sơ đề cử danh hiệu UNESCO của Việt Nam.

Các đối tác quốc tế ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như những đóng góp ngày càng tích cực và thực chất của Việt Nam tại UNESCO, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác./.

