Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nhân Ngày Đô thị Thế giới (31/10), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố danh sách 58 thành phố được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm nay.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam vinh dự trở thành một trong những thành viên mới trong lĩnh vực điện ảnh của Mạng lưới, là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.



Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh đây là một thành công nữa trong hành trình hiện thực hóa các chủ trương, chính sách và mục tiêu của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, ngoại giao văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng trong quá trình tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ tài năng và bản sắc sáng tạo của con người Việt Nam.



Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO vui mừng cho rằng việc tổ chức này công nhận Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo sau quá trình xét duyệt hồ sơ hết sức nghiêm túc thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với tiềm năng và cam kết của thành phố trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực, cùng điện ảnh thế giới phát huy hơn nữa giá trị điện ảnh mang lại cho nhân loại.



Tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh có thêm cơ hội trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm với các thành phố sáng tạo khác trên toàn thế giới, cùng các thành phố sáng tạo khác triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, cùng phát huy tiềm năng sáng tạo của cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa với mục tiêu đóng góp 7,2% cho Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2030.



Mạng lưới các thành phố sáng tạo được UNESCO thành lập năm 2004, là một mạng lưới toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố coi sáng tạo là yếu tố chiến lược của phát triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường.

Hiện Mạng lưới gồm 408 thành phố từ trên 100 quốc gia, đại diện cho 8 lĩnh vực sáng tạo gồm: thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, âm nhạc và kiến trúc.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo đóng vai trò tiên phong góp phần hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới xây dựng những đô thị nhân văn, bao trùm và sáng tạo, nơi văn hóa trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng và gắn kết xã hội.



Đến nay, Việt Nam có 4 thành phố là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là Hà Nội (lĩnh vực thiết kế, năm 2019), Hội An (lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, năm 2023), Đà Lạt (lĩnh vực âm nhạc, năm 2023) và Thành phố Hồ Chí Minh (lĩnh vực điện ảnh)./.

