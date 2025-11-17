Vovinam-Việt Võ Đạo là cầu nối văn hóa mạnh mẽ giữa Việt Nam với quốc tế

Giải vô địch Trần Huy Phong 2025 và Kỳ thi Võ sư quốc tế vừa khép lại tại Pháp đã khẳng định vị thế của Vovinam-Việt Võ Đạo như một cầu nối văn hóa mạnh mẽ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Sự kiện quy tụ 320 môn sinh và 31 võ sư từ Pháp, Bỉ, Hà Lan và nhiều nước châu Âu, trong đó đa số là người bản xứ - minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam giữa lòng châu Âu.

Trong hai ngày 15-16/11/2025, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp đã tổ chức thành công sự kiện thể thao-văn hóa đặc biệt này.

Giải đấu không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là dịp tưởng niệm cố Võ sư chưởng môn Trần Huy Phong - người có công lớn trong việc phát triển Vovinam tại Việt Nam và thế giới.

Chương trình có nhiều hoạt động phong phú như thi trình độ võ sư, tranh giải vòng loại và chung kết, các bài biểu diễn kỹ thuật, cùng nhiều hoạt động giao lưu của Liên đoàn. Các tiết mục biểu diễn và trận đấu đều được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, phong cách đẹp và tinh thần "thể thao-đoàn kết-trung thực-cao thượng-tiến bộ.''

Võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư thế giới, cho biết hiện có khoảng 25 câu lạc bộ trên toàn nước Pháp tham dự giải. Điều đáng chú ý là đa số võ sinh là người bản xứ - Pháp, Bỉ, châu Âu, cho thấy văn hóa Việt Nam đã lan tỏa sâu rộng và được đón nhận nồng nhiệt tại cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh Vovinam-Việt Võ Đạo không chỉ là một môn võ mà còn là một phần của văn hóa Việt Nam, mang triết lý sống nhân văn "Sống cho mình, sống cho mọi người.'' Môn võ này đã thực sự trở thành sứ giả quan trọng của ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cũng gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt của cộng đồng Vovinam-Việt Võ Đạo tại Pháp và châu Âu.

Từ năm 1975 đến nay, Vovinam-Việt Võ Đạo đã phát triển mạnh mẽ trên toàn lãnh thổ Pháp dưới sự dẫn dắt của nhiều thế hệ võ sư, trong đó có các tên tuổi như Trần Nguyên Đạo, Ba Hien, Daniel Bloume, Philippe Miesch, Aldo Sforza, Angela Nagot. Ngày nay, nhiều thế hệ võ sư trẻ đang tiếp tục mở rộng, phát triển mạnh mẽ phong trào, đưa Vovinam-Việt Võ Đạo trở thành một môn thể thao-văn hóa phổ biến tại Pháp và châu Âu.

Vovinam-Việt Võ Đạo nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và triết lý sống, giữa các động tác nâng cao sức khỏe, các kỹ thuật quyền pháp tự vệ, kết hợp giữa tay không và binh khí truyền thống đa dạng như kiếm, côn, đao, mộc bản.

Võ sư Hammann Magali, người có hơn 25 năm gắn bó với Vovinam, chia sẻ: "Đây là một môn võ rất phong phú kỹ thuật và giàu giá trị triết lý, khuyến khích sự vị tha và vun bồi tâm hồn. Đó là lý do tôi học, tập luyện và giảng dạy môn võ này với niềm đam mê suốt hơn 25 năm qua.''

Mahdi Alexandre, 22 tuổi, người đã tập Vovinam từ khi 7 tuổi, cho biết: "Tôi từng là á quân châu Âu, tham dự nhiều giải đấu lớn. Dù bị hen suyễn, tôi vẫn luôn mơ ước một ngày được đến Việt Nam - quê hương của môn võ mà tôi theo đuổi.''

Những chia sẻ chân thành ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Vovinam đối với thế hệ trẻ châu Âu.

Kết thúc sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để các hoạt động văn hóa, trong đó có Vovinam-Việt Võ Đạo, được lan tỏa sâu rộng hơn, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam giàu tình cảm, nhân văn và thượng võ."

Giải vô địch Trần Huy Phong 2025 đã khép lại với nhiều ấn tượng đẹp, khẳng định vị thế của Vovinam-Việt Võ Đạo như một cầu nối văn hóa mạnh mẽ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, đặc biệt tại Pháp và châu Âu./.

