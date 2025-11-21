Vụ nổ tại trường học ở Indonesia: Nghi phạm mua nguyên liệu chế chất nổ qua mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia tiếp tục mở rộng điều tra vụ nổ tại trường trung học phổ thông Negeri 72 ở Bắc Jakarta (Indonesia) hôm 7/11, sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy nghi phạm - một học sinh - đã truy cập các diễn đàn bạo lực và mua nguyên liệu chế tạo chất nổ qua Internet.

Người phát ngôn Cảnh sát Jakarta - Đại tá Budi Hermanto, cho biết chiếc máy tính xách tay của nghi phạm đã bị thu giữ để phục vụ điều tra nhằm xác định hoạt động trực tuyến của nghi phạm trước khi vụ việc xảy ra.

Kết quả ban đầu từ đơn vị chống khủng bố Densus 88 cho thấy học sinh này thường xuyên truy cập các diễn đàn trên Internet, trong đó có một số trang “web đen” có nội dung, hình ảnh bạo lực chiến tranh, tai nạn nghiêm trọng và tội phạm.

Nghi phạm cũng theo dõi một cộng đồng có tên “True Crime Community (TCC)” chuyên thảo luận chi tiết các vụ án hình sự có thật.

Dù vậy, lực lượng chống khủng bố cho biết đến nay chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy học sinh này có liên quan tới bất kỳ tổ chức cực đoan nào.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một khẩu súng đồ chơi mô phỏng AR-15 với nhiều dòng chữ khắc tay, trong đó có những từ như “For Agartha,” “Brenton Tarrant. Welcome to Hell,” cùng tên các thủ phạm từng gây ra những vụ xả súng đẫm máu như Brenton Tarrant (New Zealand, 2019), Alexandre Bissonnette (Canada, 2017) và Anton Lundin Pettersson (Thụy Điển, 2015).

Cảnh sát nhấn mạnh vẫn quá sớm để kết luận đây là một hành vi mang động cơ tư tưởng hay chỉ là hành động cá nhân bị tác động từ môi trường trực tuyến.

Thông tin từ gia đình nghi phạm cho biết các nguyên liệu chế tạo chất nổ được đặt mua trực tuyến, nhưng khi bưu kiện đến nhà, người thân không hề nghi ngờ vì nghĩ rằng đó là vật dụng phục vụ hoạt động ngoại khóa của trường.

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác cách thức mua và vận chuyển những vật liệu này.

Bố và anh chị em của nghi phạm đã hai lần làm việc với cơ quan điều tra và đều khai rằng không nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về tâm lý hay hành vi của học sinh trong những tuần trước khi xảy ra vụ nổ.

Trong khi đó, cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai của các học sinh bị thương để phục dựng lại diễn biến sự việc.

Nghi phạm vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều thương tích do vụ nổ và chưa đủ sức khỏe để thẩm vấn.

Vụ nổ tại SMA Negeri 72 làm 96 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng. Quá trình điều tra dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài./.

