Vùng lõi của Khu du lịch quốc gia Trà Cổ đón gần 1.000 khách du lịch MICE

Ngày 14/10, gần 1.000 khách du lịch Trung Quốc thuộc dòng khách MICE (hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Đây là dòng khách có địa vị quan trọng, có tầm ảnh hưởng, thu nhập cao, khả năng chi trả tốt, đến từ các tỉnh của Trung Quốc, tham gia hội thảo tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) và di chuyển, lưu trú tại Quảng Ninh 5 ngày 4 đêm tại các khách sạn hạng sang.

Trong những năm gần đây, số lượng các đoàn khách MICE được các hãng lữ hành trong nước và quốc tế đưa đến Quảng Ninh ngày càng tăng, mở ra triển vọng mới về thu hút khách du lịch.

Chào đón đoàn khách du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 Đỗ Văn Tuấn đã tặng hoa, bày tỏ lòng mến khách, sự trân trọng đối với du khách quốc tế đã chọn Móng Cái, Quảng Ninh làm điểm đến, thể hiện tinh thần, thái độ tiếp đón thân thiện, trọng thị, chu đáo, nâng cao hình ảnh du lịch tỉnh Quảng Ninh trong mắt bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 trân trọng chúc đoàn có một chuyến đi vui vẻ, an toàn, ý nghĩa khi đến với mảnh đất Móng Cái, Quảng Ninh tươi đẹp. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để du khách làm thủ tục nhanh chóng. Các doanh nghiệp phục vụ chu đáo, chất lượng, đảm bảo mang đến sự hài lòng cho tất cả du khách.

Phường Móng Cái 1 là vùng lõi của Khu du lịch quốc gia Trà Cổ. Du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và thu hút khách du lịch đến với phường Móng Cái 1, ông Đỗ Văn Tuấn cho biết phường sẽ tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách, tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, trong sạch và chất lượng; tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhân dân thực hiện tốt các quy định và cùng nhau xây dựng phường Móng Cái 1 thành trung tâm du lịch của các địa phương ở phía Đông của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Tần Giang, du khách đến từ Sơn Đông (Trung Quốc) chia sẻ: "Quảng Ninh rất nổi tiếng, đặc biệt là vịnh Hạ Long - một di sản thiên nhiên của thế giới. Việt Nam với Trung Quốc là láng giềng tốt, vị trí địa lý thuận lợi, chúng tôi di chuyển cũng rất thuận tiện. Những mấy năm gần đây, tôi thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển rất mạnh. Tôi cũng muốn đến để học hỏi và giao lưu."

Sự kiện gần 1.000 du khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái là tín hiệu mở đầu thuận lợi để du lịch phường Móng Cái 1 nói riêng, du lịch Quảng Ninh nói chung tiếp tục bứt phá kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp./.

