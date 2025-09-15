WHO: Số ca tử vong do bệnh tả trên toàn cầu tăng 50% trong năm 2024

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố số liệu thống kê về bệnh tả toàn cầu năm 2024, trong đó cho thấy sự gia tăng cả về số người mắc bệnh và tử vong do căn bệnh này.

Thông cáo của WHO được công bố hôm 12/9 cũng cho thấy số ca mắc bệnh tả được báo cáo đã tăng 5% và số ca tử vong tăng 50% trong năm 2024 so với năm 2023. Tổng cộng, gần 560.000 ca nhiễm đã được báo cáo trên 60 quốc gia và khu vực, trong đó có hơn 6.000 người đã tử vong vì căn bệnh này.

Năm 2023, bệnh tả chỉ được báo cáo ở 45 quốc gia và khu vực. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh ở châu Phi, Trung Đông và châu Á, chiếm tổng cộng 98% số ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong ở châu Phi đã tăng từ 1,4% vào năm 2023 lên 1,9% vào năm 2024.

Cũng theo báo cáo của WHO, phạm vi bùng phát dịch tả tiếp tục mở rộng trong năm 2024, với 12 quốc gia báo cáo có hơn 10.000 ca, trong đó 7 quốc gia ghi nhận các đợt bùng phát lớn lần đầu tiên trong năm.

Sự bùng phát trở lại của dịch tả ở Comoros - sau hơn 15 năm không có đợt bùng phát nào được báo cáo, đã nhấn mạnh mối đe dọa dai dẳng của sự lây lan toàn cầu.

Xung đột, Biến đổi Khí hậu, di dân và tình trạng thiếu hụt lâu dài về nước sạch, vệ sinh môi trường và cơ sở hạ tầng vệ sinh đang thúc đẩy sự gia tăng của dịch bệnh này.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy cuộc khủng hoảng dịch tả toàn cầu sẽ tiếp tục đến năm 2025, với 31 quốc gia và khu vực báo cáo các đợt bùng phát kể từ đầu năm./.

Dịch tả tại Sudan: 172 người thiệt mạng chỉ trong một tuần Chỉ trong tuần vừa qua, Tổ chức Bác sỹ Không biên giới đã điều trị gần 2.000 trường hợp nghi mắc bệnh tả; nhiều bệnh nhân khi đến nơi đã ở giai đoạn quá nặng, không thể cứu chữa.