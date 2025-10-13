YouTube cho rằng việc cấm mạng xã hội không giúp bảo vệ trẻ em

Ngày 13/10, “gã khổng lồ” phát trực tuyến video YouTube cảnh báo nỗ lực của Australia nhằm cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội là "có thiện chí" nhưng sẽ không giúp các em an toàn hơn trên không gian mạng.

Năm ngoái, Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố dự luật mang tính bước ngoặt nhằm cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trước cuối năm 2025.

Các nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok và Instagram sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng nếu vi phạm.

Phát biểu trước một ủy ban của Thượng viện ngày 13/10, người phát ngôn khu vực của YouTube, bà Rachel Lord, lập luận Youtube không phải là dịch vụ mạng xã hội và nên được miễn trừ khỏi lệnh cấm. Bà nhận định đề xuất này “có thiện chí” nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả ngoài ý muốn.

Theo bà Rachel, dự luật không chỉ cực kỳ khó thực thi mà còn không thực hiện được cam kết giúp trẻ em an toàn hơn trên mạng. Giải pháp để giữ an toàn cho trẻ em không phải là ngăn các em truy cập mạng.

Australia đi tiên phong trong nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn tác hại trên Internet, nhưng luật hiện hành lại gần như không có chi tiết cụ thể về cách thức thực thi lệnh cấm này. Điều này khiến một số chuyên gia lo ngại rằng luật sẽ chỉ mang tính biểu tượng.

Theo dự luật, Ủy viên về An toàn Điện tử sẽ có quyền phạt các công ty mạng xã hội lên tới 49,5 triệu AUD (32 triệu USD) nếu không tuân thủ quy định.

Tháng trước, Chính phủ Australia cho biết các gã khổng lồ mạng xã hội sẽ không bắt buộc phải xác minh tuổi của tất cả người dùng, nhưng phải thực hiện "các bước hợp lý" để phát hiện và vô hiệu hóa các tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi./.

